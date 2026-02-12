  1. Clients Privés
Rappel mondial Risque d'incendie : BMW rappelle des centaines de milliers de véhicules !

Clara Francey

12.2.2026

Le constructeur automobile allemand BMW rappelle des centaines de milliers de véhicules à cause d'un risque d'incendie, a annoncé mercredi une porte-parole de l'entreprise à l'AFP, confirmant des informations du magazine spécialisé «Kfz-Betrieb».

Certaines BMW présentent un risque d'incendie (photo d'illustration).
Certaines BMW présentent un risque d'incendie (photo d'illustration).
IMAGO/Fotostand

Agence France-Presse

12.02.2026, 09:36

«Des contrôles de produits et des réclamations de clients ont montré que, sur les véhicules identifiés, le démarreur du moteur pouvait devenir défectueux», pouvant entraîner «dans le pire des cas un incendie du véhicule», a indiqué le groupe automobile dans un communiqué à l'AFP.

Selon le média «Kfz-Betrieb», 575'000 véhicules seraient concernés dans le monde, un chiffre précis que la porte-parole de BMW n'a pas souhaité confirmer, évoquant simplement un nombre «à six chiffres».

Au total, seize modèles équipés d'un relais de démarreur produit entre juillet 2020 et juillet 2022 présentent un risque selon BMW.

Sont également concernés les véhicules dans lesquels un démarreur défectueux a été installé ultérieurement lors d'une réparation.

Concrètement, BMW a constaté qu'une «usure» pouvait apparaître au niveau d'un composant du démarreur «après un nombre élevé de démarrages», empêchant de lancer le moteur du véhicule correctement. Cela peut aller dans certains cas jusqu'à un «court-circuit».

«Il peut en résulter une surchauffe locale au niveau du démarreur» qui, «dans le pire des cas peut entraîner un incendie du véhicule», selon BMW. Pour ces raisons, l'entreprise recommande de ne pas laisser le véhicule sans surveillance après le démarrage du moteur.

«Sur tous les véhicules potentiellement concernés, le démarreur doit être remplacé», ainsi que la batterie sur certains modèles «afin de l'adapter au nouveau démarreur», a indiqué BMW.

Fin 2024, BMW avait rappelé 1,5 million de véhicules en raison d'un système de freinage défectueux, ce qui l'avait contraint à abaisser ses objectifs annuels.

La porte-parole du groupe a estimé auprès de l'AFP que le rappel actuel aura peu voire pas de conséquences sur les résultats du groupe.

