Parce qu'un problème au niveau du démarreur peut, dans le pire des cas, provoquer des incendies, BMW rappelle des centaines de milliers de voitures dans le monde. La Suisse est également mise en garde.

BMW rappelle des centaines de milliers de voitures. (Image symbolique) dpa

BMW rappelle des centaines de milliers de voitures au garage dans le monde entier afin de remédier à un problème au niveau du démarreur qui peut, dans le pire des cas, provoquer un incendie. Rien qu'en Allemagne, environ 136'500 véhicules sont concernés, selon l'entreprise.

Aux Etats-Unis, il s'agit de près de 195'000 voitures supplémentaires. BMW ne donne pas de chiffre mondial. Mais il devrait être nettement plus élevé, car de nombreux modèles d'une période de production allant de septembre 2015 à septembre 2021 sont concernés, également en Asie et dans d'autres pays européens. Environ 9'900 modèles ont également été vendus en Suisse.

Dans les véhicules concernés, de l'eau peut s'infiltrer dans le démarreur à certains endroits et provoquer de la corrosion, explique-t-on chez BMW. Le cas échéant, le moteur ne peut plus être démarré. Un court-circuit pourrait également se produire, entraînant une surchauffe locale du démarreur. «Dans le pire des cas, cela peut entraîner un incendie du véhicule».

Garez vo voitures à l'extérieur!

Selon BMW, cela peut également se produire lorsque la voiture est garée. Il est donc «vivement recommandé aux clients concernés de garer leur véhicule à l'extérieur et de ne pas le laisser à proximité immédiate d'un bâtiment jusqu'à ce que la réparation soit effectuée».

BMW ne s'est pas exprimé sur les coûts du rappel. Etant donné que le démarreur doit être remplacé et que, pour certaines voitures, une batterie plus puissante doit être installée, les coûts devraient être élevés.