  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La Suisse aussi concernée Risque d'incendie – BMW rappelle des centaines de milliers de voitures 

dpa

26.9.2025 - 13:12

Parce qu'un problème au niveau du démarreur peut, dans le pire des cas, provoquer des incendies, BMW rappelle des centaines de milliers de voitures dans le monde. La Suisse est également mise en garde.

BMW rappelle des centaines de milliers de voitures. (Image symbolique)
BMW rappelle des centaines de milliers de voitures. (Image symbolique)
dpa

DPA

26.09.2025, 13:12

26.09.2025, 14:28

BMW rappelle des centaines de milliers de voitures au garage dans le monde entier afin de remédier à un problème au niveau du démarreur qui peut, dans le pire des cas, provoquer un incendie. Rien qu'en Allemagne, environ 136'500 véhicules sont concernés, selon l'entreprise.

Aux Etats-Unis, il s'agit de près de 195'000 voitures supplémentaires. BMW ne donne pas de chiffre mondial. Mais il devrait être nettement plus élevé, car de nombreux modèles d'une période de production allant de septembre 2015 à septembre 2021 sont concernés, également en Asie et dans d'autres pays européens. Environ 9'900 modèles ont également été vendus en Suisse.

Dans les véhicules concernés, de l'eau peut s'infiltrer dans le démarreur à certains endroits et provoquer de la corrosion, explique-t-on chez BMW. Le cas échéant, le moteur ne peut plus être démarré. Un court-circuit pourrait également se produire, entraînant une surchauffe locale du démarreur. «Dans le pire des cas, cela peut entraîner un incendie du véhicule».

Garez vo voitures à l'extérieur!

Selon BMW, cela peut également se produire lorsque la voiture est garée. Il est donc «vivement recommandé aux clients concernés de garer leur véhicule à l'extérieur et de ne pas le laisser à proximité immédiate d'un bâtiment jusqu'à ce que la réparation soit effectuée».

BMW ne s'est pas exprimé sur les coûts du rappel. Etant donné que le démarreur doit être remplacé et que, pour certaines voitures, une batterie plus puissante doit être installée, les coûts devraient être élevés.

Les décès sur les routes suisses repartent à la hausse

Les décès sur les routes suisses repartent à la hausse

Les routes suisses racontent une histoire contrastée. Moins d’accidents qu’avant, mais certains risques restent élevés. Cette vidéo met en lumière les réalités derrière les chiffres. Bilan des accidents de la route 2024.

04.09.2025

Les plus lus

La petite-fille de Donald Trump vend des sweat-shirts... à 130 dollars la pièce
Drones suspects: la tension monte entre l'Ukraine et la Hongrie
L’inflation s’accélère aux Etats-Unis
Plus rien à cirer? – Trump enfreint désormais ouvertement les règles
Netanyahu applaudi et hué – Des délégués quittent la salle
Lufthansa supprime des milliers d’emplois: Swiss également concernée?