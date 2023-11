Risques de crue de l'Arve : les autorités appellent à la prudence

A Genève, l'Arve fait face à une situation de crue importante. Le débit de la rivière dépassait, mardi, 480 m3 par seconde, soit trois fois le débit moyen du mois de novembre. Il pourrait atteindre 600 à 800 m3 par seconde dans la nuit de mardi à mercredi. Les autorités appellent à la prudence près des cours d'eau.

L'Arve a déjà connu des crues dans le passé. En mars 2001, les berges de la rivière se sont retrouvées sous l'eau (archives). ATS

Ce fort débit est dû aux importantes précipitations des dernières heures dans l'ensemble du bassin versant de l'Arve déjà saturé d'eau. Il faut par ailleurs tenir compte d'une remontée des températures en altitude qui accélère la fonte du manteau neigeux. Combinés, ces deux phénomènes font gonfler les rivières.

Si le débit de l'Arve atteint 650 m3 par seconde, il n'est pas exclu que de l'eau refluant des réseaux d'eaux pluviales apparaisse sur les voies publiques, indiquent dans un communiqué conjoint le département du territoire, le département des institutions et du numérique ainsi que le Service d'incendie et de secours (SIS).

La population est priée de «rester vigilante et prudente, en particulier à proximité des rives de l'Arve, du Rhône et du lac», poursuit le communiqué. Les autorités, anticipant la situation, ont déjà sécurisé des voies et des passages riverains. Certains ont été interdits d'accès.

mf, ats