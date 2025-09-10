  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Contamination au PCB Rivière assainie au Parc national suisse: 12'000 poissons transférés

ATS

10.9.2025 - 17:43

Quelque 12'000 poissons sont en cours d'évacuation de la rivière Spöl dans le Parc national suisse. Cette opération est nécessaire avant d'assainir le lit du cours d'eau contaminé par des PCB lors de travaux d'entretien en 2016.

Rivière assainie au Parc national: 12'000 poissons transférés - Gallery
Rivière assainie au Parc national: 12'000 poissons transférés - Gallery. Les quelque 12'000 poissons sont transférés en aval par hélicoptère dans des récipients spéciaux.

Les quelque 12'000 poissons sont transférés en aval par hélicoptère dans des récipients spéciaux.

Photo: ATS

Rivière assainie au Parc national: 12'000 poissons transférés - Gallery. La Spöl a été contaminée aux PCB sur 5 km en 2016 lors de travaux d'entretien du mur de barrage de Punt-dal-Gall.

La Spöl a été contaminée aux PCB sur 5 km en 2016 lors de travaux d'entretien du mur de barrage de Punt-dal-Gall.

Photo: ATS

Rivière assainie au Parc national: 12'000 poissons transférés - Gallery
Rivière assainie au Parc national: 12'000 poissons transférés - Gallery. Les quelque 12'000 poissons sont transférés en aval par hélicoptère dans des récipients spéciaux.

Les quelque 12'000 poissons sont transférés en aval par hélicoptère dans des récipients spéciaux.

Photo: ATS

Rivière assainie au Parc national: 12'000 poissons transférés - Gallery. La Spöl a été contaminée aux PCB sur 5 km en 2016 lors de travaux d'entretien du mur de barrage de Punt-dal-Gall.

La Spöl a été contaminée aux PCB sur 5 km en 2016 lors de travaux d'entretien du mur de barrage de Punt-dal-Gall.

Photo: ATS

Keystone-SDA

10.09.2025, 17:43

10.09.2025, 18:08

Le site des travaux d'assainissement est en cours d'installation au pied du mur de barrage de Punt-dal-Gall, qui retient les eaux du lac de Livigno, a indiqué mercredi sur place à Keystone-ATS Giacum Krüger, le directeur de la société électrique de l'Engadine EKW. Début 2026, le lit de la rivière y sera débarrassé des polychlorobiphényles (PCB) cancérigènes qui la polluent.

Transfert en aval par hélicoptère

La contamination aux PCB, substances chimiques autrefois contenues dans la peinture, les matériaux d'isolation et les matières synthétiques, s'est produite il y a neuf ans durant des travaux de maintenance du mur de barrage. Le cours d'eau a été pollué sur cinq kilomètres.

Les truites de rivière qui y vivent sont actuellement pêchées avec des filets, puis transférées en aval par hélicoptère dans des récipients spéciaux avant d'être remises à l'eau. Une vingtaine de personnes participent à l'opération.

Extraire jusqu'à 95% des PCB

«Nous avons baissé le niveau de la rivière pour faciliter leur capture. Lorsque le transfert sera terminé, nous allons la vider de son eau et entamer ne nettoyage des sédiments», explique Giacum Krüger. Tout ce qui a été contaminé sera amené en Argovie pour y être brûlé. La décontamination du cours d'eau doit être achevée d'ici à la fin 2026.

«Nous espérons que 90 à 95% des PCB pourront être extraits des sédiments, particulièrement du matériel le plus fin», confie Ruedi Haller, directeur du Parc national. L'opération doit permettre de rétablir l'équilibre au sein de l'écosystème.

Question financière réglée ultérieurement

Il s'agit d'une intervention humaine importante en 111 ans d'histoire du Parc national, mais il y en a déjà eu de bien plus grandes. «Dans les années 1960, la construction du barrage a été matière à débat et la route du col de l'Ofen traverse le parc», a rappelé Ruedi Haller.

De même, l'assainissement de la Spöl continue à animer les discussions. On ne sait toujours pas qui en paiera la facture. «Pour accélérer les travaux, nous avons décidé de séparer ce projet de la question financière et des responsabilités» de la pollution, a souligné Ruedi Haller.

Les plus lus

Un influenceur conservateur pro-Trump blessé par balle
Cet homme est désormais plus riche qu'Elon Musk!
Le prince Harry et le roi Charles III se sont revus après plus de 18 mois!
Kamala Harris rompt le silence et règle ses comptes avec Biden
«Il est resté debout pendant environ trois minutes» – Un gardien de zoo tué par des lions
L’ex-star du tennis Lleyton Hewitt dérape et se fait suspendre