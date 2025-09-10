Quelque 12'000 poissons sont en cours d'évacuation de la rivière Spöl dans le Parc national suisse. Cette opération est nécessaire avant d'assainir le lit du cours d'eau contaminé par des PCB lors de travaux d'entretien en 2016.

Keystone-SDA ATS

Le site des travaux d'assainissement est en cours d'installation au pied du mur de barrage de Punt-dal-Gall, qui retient les eaux du lac de Livigno, a indiqué mercredi sur place à Keystone-ATS Giacum Krüger, le directeur de la société électrique de l'Engadine EKW. Début 2026, le lit de la rivière y sera débarrassé des polychlorobiphényles (PCB) cancérigènes qui la polluent.

Transfert en aval par hélicoptère

La contamination aux PCB, substances chimiques autrefois contenues dans la peinture, les matériaux d'isolation et les matières synthétiques, s'est produite il y a neuf ans durant des travaux de maintenance du mur de barrage. Le cours d'eau a été pollué sur cinq kilomètres.

Les truites de rivière qui y vivent sont actuellement pêchées avec des filets, puis transférées en aval par hélicoptère dans des récipients spéciaux avant d'être remises à l'eau. Une vingtaine de personnes participent à l'opération.

Extraire jusqu'à 95% des PCB

«Nous avons baissé le niveau de la rivière pour faciliter leur capture. Lorsque le transfert sera terminé, nous allons la vider de son eau et entamer ne nettoyage des sédiments», explique Giacum Krüger. Tout ce qui a été contaminé sera amené en Argovie pour y être brûlé. La décontamination du cours d'eau doit être achevée d'ici à la fin 2026.

«Nous espérons que 90 à 95% des PCB pourront être extraits des sédiments, particulièrement du matériel le plus fin», confie Ruedi Haller, directeur du Parc national. L'opération doit permettre de rétablir l'équilibre au sein de l'écosystème.

Question financière réglée ultérieurement

Il s'agit d'une intervention humaine importante en 111 ans d'histoire du Parc national, mais il y en a déjà eu de bien plus grandes. «Dans les années 1960, la construction du barrage a été matière à débat et la route du col de l'Ofen traverse le parc», a rappelé Ruedi Haller.

De même, l'assainissement de la Spöl continue à animer les discussions. On ne sait toujours pas qui en paiera la facture. «Pour accélérer les travaux, nous avons décidé de séparer ce projet de la question financière et des responsabilités» de la pollution, a souligné Ruedi Haller.