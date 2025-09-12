Neuf personnes ont été mises en examen jeudi après une rixe entre deux bandes, survenue ce week-end à Mulhouse (Haut-Rhin) et qui a fait un mort, a indiqué le parquet. La victime est un homme de 37 ans.

La victime a été tuée par une arme à feu (image symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

Les neuf individus, âgés de 20 à 50 ans, ont été déférés jeudi en début d'après-midi devant le procureur de la République, selon la même source. Le parquet a ouvert une information judiciaire des chefs d'assassinat et de tentative d'assassinat ainsi que de violences aggravées. Il a requis le placement en détention provisoire pour six d'entre eux.

Lundi, le procureur avait placé en garde à vue quatre participants à cette rixe, tandis que cinq autres étaient activement recherchés. Ces derniers, tous issus de la communauté bosniaque, se sont rendus au commissariat de Roubaix dans le Nord.

La victime, tuée par arme à feu, était décédée à l'hôpital, tandis qu'une autre personne blessée avait été touchée à la tête par des coups de batte, avait précisé le procureur Nicolas Heitz. La bagarre a éclaté «dans un contexte de conflit préexistant entre deux groupes d'une même communauté», avait-il encore indiqué.