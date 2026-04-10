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Pronostic vital engagé Rixe après un match de foot à Strasbourg: un ado défiguré au marteau

Valérie Passello

10.4.2026

Un adolescent de 17 ans a été violemment agressé jeudi soir à Strasbourg en marge d'un match de foot de Coupe d'Europe. Son visage était méconnaissable et son pronostic vital engagé, a-t-on appris vendredi de sources policières.

L'agression a eu lieu jeudi soir à Strasbourg (photo prétexte).
L'agression a eu lieu jeudi soir à Strasbourg (photo prétexte).
sda

Keystone-ATS

10.04.2026, 11:14

Selon une première source, le jeune homme a été retrouvé grièvement blessé dans la rue. Il a été hospitalisé.

Un peu plus tard dans la soirée, un jeune homme a contacté la police en expliquant qu'il avait été témoin de l'agression, commise par deux de ses amis, en raison d'un différend portant sur un maillot de foot. Le Racing club de Strasbourg jouait à Mayence (Allemagne) jeudi soir en quarts de finale aller de la Conference League.

Ce jeune homme a été placé en garde à vue et deux personnes sont recherchées. Une autre source policière a précisé que la victime avait été agressée à l'aide d'un marteau.

Le parquet de Strasbourg a été saisi et une enquête est en cours. Contactée par l'AFP, la procureure de Strasbourg n'a pas souhaité s'exprimer à ce stade.

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