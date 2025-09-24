Trois personnes ont été mises en examen dans le cadre de l'enquête ouverte mi-septembre après une rixe entre deux bandes qui avait fait un mort, un homme de 37 ans, à Mulhouse, a-t-on appris mercredi auprès du parquet. Au total, 12 personnes ont été inculpées.

A ce jour, douze personnes sont mises en examen dans ce dossier dont sept sont en détention provisoire (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Le 15 septembre, six nouvelles personnes avaient été interpellées et placées en garde à vue, et quatre d'entre elles présentées au juge d'instruction. Trois ont été mises en examen, dont une placée en détention provisoire, et une autre sous le statut de témoin assisté, a indiqué à l'AFP le procureur de la République, Nicolas Heitz.

«A ce jour, douze personnes sont mises en examen dans ce dossier dont sept sont en détention provisoire», a-t-il complété. Le parquet a fait appel d'une décision de refus de détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire.

Les faits se sont produits le 7 septembre, quand une rixe a éclaté «dans un contexte de conflit préexistant entre deux groupes d'une même communauté», avait indiqué le procureur le lendemain.

La victime, tuée par arme à feu, était décédée à l'hôpital, tandis qu'une autre personne blessée avait été touchée à la tête par des coups de batte, avait précisé Nicolas Heitz. Une information judiciaire des chefs d'assassinat et de tentative d'assassinat ainsi que de violences aggravées a été ouverte.