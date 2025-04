Robert de Niro, acteur américain de légende ("Taxi Driver», «Les affranchis», «Le parrain 2") recevra une Palme d'or d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture du 78e Festival de Cannes (13-24 mai), ont annoncé lundi les organisateurs.

Robert De Niro va recevoir une Palme d'honneur le mois prochain à Cannes (Archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«J'ai des sentiments très forts pour le Festival de Cannes. Surtout aujourd'hui, alors que tant de choses dans le monde nous séparent, Cannes nous rassemble. C'est comme si nous revenions à la maison», commente l'acteur de 81 ans dans un communiqué du Festival.

Quatorze ans après avoir présidé le jury en 2011, l'acteur, réalisateur et producteur sera célébré pour l'ensemble de sa carrière, marquée par des rôles devenus cultes dont une collaboration légendaire avec Martin Scorsese notamment dans «Taxi Driver», Palme d'or en 1976.

Du petit voyou au grand mafieux

«Il est des visages qui se substituent au 7e art et des répliques qui marquent la cinéphilie à jamais», souligne le communiqué du Festival, qui salue «un mythe du cinéma» dont le jeu «affleure dans la douceur d'un sourire ou la dureté d'un regard».

Révélé dans les films de Brian De Palma à la fin des années 1960, Robert De Niro entre dans l'histoire en incarnant Vito Corleone dans «Le Parrain 2e partie» de Francis Ford Coppola (1974), un rôle qui lui vaut l'Oscar du meilleur second rôle.

«Du petit voyou au grand mafieux», écrit encore le Festival, «De Niro n'aura de cesse de prêter son autorité naturelle à des figures de la mafia italo-américaine», jusqu'à en faire une de ses signatures.

Oscar du meilleur acteur pour «Raging Bull», acteur principal de deux Palmes d'or ("Taxi Driver» et «Mission"), fondateur du TriBeCa Film Festival à New York, Robert De Niro a aussi su se réinventer dans la comédie ("Mon beau-père et moi") ou des seconds rôles plus sombres ("Joker").

Il donnera une masterclass aux festivaliers le 14 mai.

Sa dernière apparition sur la Croisette remonte au printemps 2023 avec le film «Killers of the Flower Moon» de son acolyte Martin Scorsese.