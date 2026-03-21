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Carnet noir «Je suis content qu'il soit mort» : Trump réagit à la mort de son ancien procureur spécial

ATS

21.3.2026 - 22:48

L’Américain Robert Mueller, ancien procureur spécial chargé de l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection de 2016, est mort à l’âge de 81 ans. L’annonce, faite samedi, a suscité une réaction immédiate du président Donald Trump.

Homme taciturne et discret, il avait supervisé cette enquête dans le plus grand secret et avait rendu, en avril 2019, ses conclusions dans un pavé de plus de 400 pages.
Homme taciturne et discret, il avait supervisé cette enquête dans le plus grand secret et avait rendu, en avril 2019, ses conclusions dans un pavé de plus de 400 pages.
IMAGO/MediaPunch

Keystone-SDA

21.03.2026, 22:48

Nommé procureur spécial en 2017, cet ancien directeur de la police fédérale (FBI) a supervisé pendant près de deux ans l'enquête sur une possible collusion entre Moscou et le candidat Donald Trump lors de la campagne de 2016.

Homme taciturne et discret, il avait supervisé cette enquête dans le plus grand secret et avait rendu, en avril 2019, ses conclusions dans un pavé de plus de 400 pages.

Il y décrivait les efforts russes pour aider Donald Trump en 2016, mais ajoutait ne pas avoir rassemblé de preuves d'un complot entre Moscou et l'équipe de campagne du milliardaire républicain.

Son décès, vendredi soir à l'âge de 81 ans, a été annoncé le lendemain matin par sa famille dans un communiqué mentionné notamment par le New York Times. Le journal avait fait état en 2025 d'une déclaration de la famille indiquant que M. Mueller avait été diagnostiqué de la maladie de Parkinson.

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Le président américain, de retour à la Maison Blanche depuis début 2025, a très rapidement réagi sur sa plateforme Truth Social: «Robert Mueller vient de mourir. Bien. Je suis content qu'il soit mort. Il ne va plus pouvoir faire du mal à des innocents».

Dans son rapport de 2019, le procureur détaillait une série de pressions troublantes exercées par le locataire de la Maison Blanche sur son enquête et se disait incapable de le blanchir des soupçons d'entrave à la justice.

Austérité calculée

Né en août 1944, Robert Mueller n'avait que deux ans de plus que Donald Trump. Comme lui, il était républicain, né dans une famille aisée du Nord-Est américain, et a fréquenté des écoles prestigieuses. Mais la comparaison s'arrête là.

Autant le président est flamboyant, voire outrancier, omniprésent dans les médias, autant Robert Mueller affichait une austérité calculée.

Eternel costume sombre, cheveux blancs sages, il ne cherchait pas à attirer les regards. A la tête de l'enquête russe, Robert Mueller a toujours pris soin de rester dans l'ombre, s'exprimant par l'entremise de documents judiciaires largement protégés par le secret.

Conscient du grand respect qu'inspirait Robert Mueller, le président Trump s'était gardé de l'attaquer frontalement, mais n'a cessé de dénoncer une injuste «chasse aux sorcières».

11-Septembre

Robert Mueller a servi comme officier chez les Marines, médaillé de la guerre du Vietnam, fait des études de droit et travaillé comme procureur fédéral.

En tant que numéro deux du ministère de la Justice sous la présidence de George Bush père, il a notamment supervisé l'enquête sur l'attentat contre un avion de la Pan Am au-dessus de Lockerbie (Ecosse), qui a tué 270 personnes en 1988.

Nommé à la tête de la puissante police fédérale américaine (FBI) une semaine avant les attentats du 11 septembre 2001, Robert Mueller a menacé de démissionner trois ans plus tard si le président George W. Bush persistait avec un programme d'écoutes extra-judiciaires controversé.

En 2011, à l'expiration de son mandat après dix ans de service, le président démocrate Barack Obama lui avait demandé de rester deux années supplémentaires. Une prolongation alors approuvée à l'unanimité par les sénateurs, preuve du grand respect envers sa personne.

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Barack Obama a rendu hommage sur X à «l'un des meilleurs directeurs de l'histoire du FBI, qui a transformé cette police après le 11-Septembre et sauvé un nombre incalculable de vies».

«Mais c'est son engagement sans limite envers la règle de droit et sa conviction inébranlable en nos valeurs fondamentales qui ont fait de lui l'un des fonctionnaires les plus respectés de notre époque», a relevé l'ancien président démocrate.

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