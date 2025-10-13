  1. Clients Privés
Pharma Roche reçoit le feu vert de la FDA pour son test d'Alzheimer

ATS

13.10.2025 - 15:51

Un test sanguin Elecsys de Roche a été approuvé par les autorités sanitaires américaines (FDA). Ce test devrait permettre une évaluation précoce de la maladie d'Alzheimer chez les patients présentant des troubles cognitifs.

Un test sanguin Elecsys de Roche a été approuvé par les autorités sanitaires américaines (FDA). Ici, le siège de Roche à Bâle. (archive)
Un test sanguin Elecsys de Roche a été approuvé par les autorités sanitaires américaines (FDA). Ici, le siège de Roche à Bâle. (archive)
ATS

Keystone-SDA

13.10.2025, 15:51

13.10.2025, 15:59

Le test Elecsys pTau181 de Roche devient le seul test sanguin approuvé par la FDA pour une utilisation en médecine générale afin d'exclure une pathologie amyloïde liée à la maladie d'Alzheimer, indique lundi l'entreprise pharmaceutique bâloise dans un communiqué.

Le test est destiné aux patients âgés de 55 ans et plus présentant des signes de déclin cognitif. Très concrètement, il mesure la protéine Tau phosphorylée 181 (pTau) dans le plasma humain, un biomarqueur clé de la maladie d'Alzheimer.

L'autorisation de mise sur le marché de ce test marque une étape importante dans les travaux menés par Roche dans le domaine du diagnostic d'Alzheimer, précise encore le communiqué. Aux Etats-Unis, la maladie d'Alzheimer touche plus de 7 millions de personnes.

