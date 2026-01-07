  1. Clients Privés
Flair remarquable Un chien policier piste un voleur sur 10 km à Romainmôtier !

ATS

7.1.2026 - 09:43

Un chien de la police vaudoise a fait preuve d'un flair remarquable: grâce à un objet découvert provenant d'un délit à Romainmôtier, le berger allemand a remonté une piste en suivant la trace sur environ 10 km avant de se retrouver en face d'un suspect caché dans un buisson à Moiry. L'homme a tenté de prendre la fuite, mais a été saisi à la jambe par le chien et interpellé.

Le chien de la police cantonale vaudoise a poursuvi les traces d'un voleur suspect sur dix kilomètres environ au pied du Jura (archives).
Le chien de la police cantonale vaudoise a poursuvi les traces d'un voleur suspect sur dix kilomètres environ au pied du Jura (archives).
ATS

Keystone-SDA

07.01.2026, 09:43

07.01.2026, 10:11

L'incident a eu lieu vendredi dernier peu avant minuit, informe mercredi la police cantonale dans un communiqué. Elle a été avertie qu'un individu s'était introduit dans un appartement à Romainmôtier et qu'il avait emporté un sac à main avant de prendre la fuite. Des patrouilles de gendarmerie se sont rapidement rendues sur les lieux et ont mis en place un dispositif de recherche. La brigade canine a également été engagée, précise la police vaudoise.

Sur place, les gendarmes ont été informés que deux autres vols par introduction clandestine avaient eu lieu dans le même secteur. C'est alors que le conducteur de chien a sollicité son berger allemand. Assez vite, le canidé a découvert un objet provenant du délit et a commencé à remonter une piste.

L'homme saisi à la jambe, un ressortissant algérien de 27 ans, a dû être conduit à l'hôpital pour y recevoir des soins, indique la police. Il a ensuite été déféré au Ministère public, qui a ouvert une enquête pénale.

