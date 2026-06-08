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Œuvre d’art Un «3» pris pour un «8» : l’incroyable bourde qui coûte cher à l’Italie

ATS

8.6.2026 - 18:47

Une erreur de lecture dans la datation d'une peinture – un «3» changé en «8» – a coûté à l'Etat italien une toile du XIVe siècle. La justice transalpine a rejeté un recours du ministère de la culture contre l'acquisition de cette Vierge à l'enfant par une société suisse.

La Vierge à l’Enfant trônant entre un ange et saint Jean-Baptiste, au baptistère de Parme, l’œuvre la plus connue du Maître.
La Vierge à l’Enfant trônant entre un ange et saint Jean-Baptiste, au baptistère de Parme, l’œuvre la plus connue du Maître.
wikipedia / Hans A. Rosbach

Keystone-SDA

08.06.2026, 18:47

08.06.2026, 19:15

La toile avait initialement été déclarée comme peinte au XIXe siècle et estimée à 38'000 euros. Au dos, une inscription semblait indiquer: «Peint par Alfonso Martorelli Fiori, Bologne, 1850». Qualifiant l'oeuvre de «qualité modeste», l'instance chargée d'autoriser les exportations des oeuvres d'art avait donné son feu vert le 10 août 2020.

Une fois à l'étranger, la toile avait été restaurée en octobre 2022. Il s'est alors avéré que l'inscription était «1350» et non «1850». La maison d'enchères Christie's avait alors classé la peinture dans la catégorie des Maîtres anciens, l'attribuant au peintre surnommé le «Maître de 1302». Elle avait estimé l'oeuvre entre 400'000 et 500'000 livres sterling.

En mars 2023, soit deux ans et demi après sa décision, le ministère italien de la culture avait tenté d'annuler l'autorisation de faire sortir la toile d'Italie, accusant la société suisse d'avoir fourni de fausses informations. Mais le tribunal régional du Latium avait donné raison à la société helvétique, une décision confirmée par le Conseil d'Etat, rapporte lundi le Corriere della Sera.

L'oeuvre reste en Suisse

La plus haute juridiction administrative d'Italie a rappelé qu'une récente décision de la cour constitutionnelle fixe à douze mois le délai maximum pour révoquer une autorisation de libre circulation d'une oeuvre d'art. Le ministère est intervenu trop tard. La Vierge à l'enfant reste en Suisse et pourra être vendue librement.

Science. Un ouvrage très rare d'Isaac Newton découvert à la bibliothèque d'Ajaccio

ScienceUn ouvrage très rare d'Isaac Newton découvert à la bibliothèque d'Ajaccio

En janvier dernier, le Conseil d'Etat avait déjà rendu une décision similaire dans le cas d'un portrait attribué au peintre et écrivain de la Renaissance Giorgio Vasari (1511-1574). Là aussi, le ministère de la culture avait réagi en dehors des délais prévus. Une circonstance qui pourrait, selon les juges, s'être produite dans d'autres cas n'ayant pas été portés devant les tribunaux.

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