La chimiste Rosa Menéndez López recevra le prix Erna Hamburger de la Fondation WISH de l’EPFL le 11 novembre prochain sur le campus lausannois. ATS

La Fondation WISH de l’EPFL a décerné cette année son prix Erna Hamburger à la chimiste espagnole Rosa Menéndez López. Elle se voit récompensée pour ses contributions dans les domaines de la science, de l’ingénierie et de la société.

Née en Espagne, où elle a fait ses études, la professeure Rosa Menéndez est connue dans le monde entier pour ses travaux en chimie, en sciences des matériaux et en ingénierie, consacrés à la conception et au développement de nouveaux matériaux basés sur le carbone.

Ses recherches ont pour but de résoudre des problèmes industriels et sociétaux, notamment dans les domaines de la transition énergétique, des technologies biomédicales et de la sauvegarde de l’environnement, a indiqué jeudi l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dans un communiqué.

«Contributions révolutionnaires»

La scientifique recevra le prix Erna Hamburger à l’EPFL lundi prochain sur le campus de la haute école lausannoise. Lors de cette cérémonie, la professeure au Carbon Science and Technology Institute du Conseil supérieur de la recherche scientifique en Espagne présentera un exposé sur les matériaux à base de carbone.

La Fondation WISH a sélectionné la lauréate 2024 en reconnaissance de ses contributions révolutionnaires à la science des matériaux et de l'énergie, selon la laudatio. Rosa Menéndez est également la première femme à avoir présidé le Conseil supérieur de la recherche scientifique en Espagne.

Depuis 2006, le prix Erna Hamburger récompense des scientifiques femmes influentes qui transforment leur domaine de recherche et oeuvrent au changement. Le prix est remis chaque année par la Fondation EPFL-WISH (Women In Science and Humanities). Erna Hamburger fut la première femme nommée professeure ordinaire à l'EPFL.

