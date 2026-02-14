  1. Clients Privés
5% du chiffre d'affaires annuel Roses, lingerie sexy et ventes records pour la Saint-Valentin

ATS

14.2.2026 - 08:08

Le jour de la Saint-Valentin, les amoureux s'offrent volontiers des fleurs et des jouets sexuels. Ces deux secteurs enregistrent autour du 14 février un chiffre d'affaires plus élevé que la plupart des autres jours de l'année.

La Saint-Valentin est l'un des événements les plus importants pour les fleuristes suisses. (Image d'illustration, archives).
La Saint-Valentin est l'un des événements les plus importants pour les fleuristes suisses. (Image d'illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

14.02.2026, 08:08

Comme la fête des amoureux tombe cette année un samedi, le secteur floral s'attend à un très bon cru, écrit l'Association suisse des grossistes en fleurs, interrogée par Keystone-ATS. Les importateurs, grossistes et bourses aux fleurs ont donc commandé beaucoup de marchandises et rempli leurs entrepôts.

Les commerces spécialisés sont également optimistes. Selon les commerçants en ligne, tout porte à croire que cette Saint-Valentin pourrait battre tous les records.

Les fleuristes estiment que ce jour représente 5% de leur chiffre d'affaires annuel. Un résultat comparable à celui de la fête des mères, également à près de 5%. Alors que la rose est le produit phare de la Saint-Valentin, le bouquet est particulièrement apprécié pour la fête des mères.

Pour la fête des amoureux, les Romands préfèrent les bouquets aux couleurs vives, alors que les tons pastel discrets dominent en Suisse alémanique, selon les grossistes en fleurs. Dans certains pays, la tradition dépasse le cadre des couples amoureux. Au Japon et en Finlande, par exemple, on offre également des cadeaux à ses amis ou ses supérieurs.

Roses du Kenya plus climat-compatibles

A cette période de l'année, toutes les roses sont importées. L'association des grossistes en fleurs s'approvisionne via des plateformes aux Pays-Bas et en Italie, ainsi que directement auprès de grands pays producteurs tels que le Kenya, l'Equateur ou la Colombie.

A noter que, selon une étude commandée par la fondation Fairtrade Max Havelaar, un bouquet de roses du Kenya génère jusqu'à 66% d'émissions de CO2 en moins que les roses cultivées sous serre aux Pays-Bas. Et cela malgré un trajet de transport plus long.

Cela s'explique par les méthodes de culture. En hiver, les roses produites aux Pays-Bas nécessitent des serres chauffées et éclairées artificiellement, qui fonctionnent encore en grande partie à l'aide de combustibles fossiles. Les roses kenyanes, en revanche, bénéficient toute l'année de conditions climatiques naturelles favorables, ce qui réduit considérablement leur empreinte carbone.

Deuxième évènement commercial

Dans le secteur érotique, la Saint-Valentin est traditionnellement le deuxième grand événement commercial après Noël, indique Magic X, distributeur de jouets sexuels et produits érotiques. Au cours des deux semaines précédant la Saint-Valentin, les quantités commandées sont nettement plus élevées.

Les clients achètent souvent des accessoires assortis aux cadeaux, par exemple des bas assortis à de la belle lingerie. Les quantités commandées sont donc environ deux fois plus élevées que la normale.

Cette année, Magic X s'attend à nouveau à un meilleur climat de consommation. 2025 avait été une année difficile pour les ventes en raison d'une situation politique mondiale défavorable.

Peu d'effet sur les boutiques en ligne

Pour les détaillants en ligne Brack et Digitec Galaxus, la Saint-Valentin n'a pas d'effet significatif sur le volume total des commandes. Chez Brack, certaines gammes de produits, telles que les confiseries, ont toutefois connu une certaine augmentation.

A Pâques, lors du Black Friday ou d'événements tels que la Coupe du monde de football, les augmentations sont plus importantes qu'à la Saint-Valentin, selon les informations fournies par l'entreprise.

Chez Digitec Galaxus, les jours fastes commencent avec le Black Friday fin novembre et durent jusqu'à Noël. L'année dernière, autour de la Saint-Valentin, les clients ont particulièrement recherché des jouets sexuels, des ours en peluche et des roses. Cela devrait être à nouveau le cas cette année, a estimé le détaillant en ligne.

Concernant les fleurs, il est frappant de constater que les bouquets en plastique et les roses en Lego ont été très demandés, dit-il. Un bouquet de roses en Lego est actuellement le produit le plus vendu de la gamme Lego.

Dans la gamme d'objets érotiques, Digitec Galaxus enregistre toujours une augmentation mesurable autour de la Saint-Valentin. En 2025, environ un cinquième de jouets sexuels supplémentaires ont été vendus dans les jours précédant le 14 février. En 2024, l'augmentation était même d'environ un tiers.

