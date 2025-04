La fête de Pâques est célébrée dans le monde entier. Mais tout le monde ne connaît pas le «combat d’œufs» typiquement suisse. Voici comment la résurrection du Christ est fêtée dans d'autres cultures et pays.

Le «combat d’œufs» est une tradition pascale consistant à cogner des œufs durs les uns contre les autres. KEYSTONE

Rédaction blue News Clara Francey

Colorer ou chercher des œufs, se livrer au traditionnel «combat d’œufs» ou encore partager un brunch pascal : voilà comment beaucoup de Suisses célèbrent Pâques.

Mais comment fête-t-on, dans d'autres pays de tradition chrétienne, la résurrection de Jésus, qui a vaincu la mort et est monté au ciel ? Tour d’horizon de huit coutumes venues d’ailleurs - parfois surprenantes, voire insolites.

Allemagne : roues de Pâques

Premier arrêt juste de l’autre côté de la frontière, en Allemagne. Dans le nord du pays, une ancienne tradition païenne s’est peu à peu transformée en coutume chrétienne.

À Lügde (Rhénanie-du-Nord–Westphalie), les habitants enflamment d’immenses roues remplies de paille, généralement dans la nuit précédant le dimanche de Pâques.

Ces roues en feu sont ensuite lancées dans les vallées : le but est de chasser les mauvais esprits de l’hiver et d’accueillir le printemps et le renouveau de la nature.

Le feu symbolise le soleil et la victoire de la lumière sur les ténèbres. Certains croient même que ce rituel permet de prédire la qualité de la prochaine récolte.

Les roues, remplies de foin avant d’être enflammées, symbolisent le passage de l’hiver au printemps. KEYSTONE

Irlande : on enterre les harengs

Plus au nord, en Irlande, une curieuse tradition subsiste encore dans certaines zones rurales : on enterre… des harengs.

Pourquoi ? Parce que le poisson symbolise la fin du Carême, période pendant laquelle la consommation de viande est remplacée par celle du poisson. Enterrer un hareng, c’est donc enterrer les privations.

En Irlande, on enterre des harengs. Cette cérémonie marque symboliquement la fin du Carême. KEYSTONE

Bulgarie : la guerre des œufs

En Bulgarie, après la messe du dimanche de Pâques, place au chaos ! Une véritable bataille d’œufs éclate : les gens jettent leurs œufs contre les murs de l’église… ou sur les membres de leur propre famille !

Si ton œuf ne casse pas, cela signifie que tu connaîtras une année heureuse et prospère. Autrement dit : finis les œufs à chercher, on les balance.

Finlande : des coups de rameaux pour chasser l’hiver

En Finlande, l’ambiance pascale n’est pas toujours aussi douce qu’on l’imagine. Le dimanche des Rameaux, les Finlandais se donnent de légers coups sur le dos avec des rameaux de bouleau, censés représenter ceux qu’on agitait à l’arrivée de Jésus à Jérusalem.

Et le dimanche de Pâques, les enfants courent dans les rues en criant - histoire de bien s’assurer que l’hiver comprenne qu’il est temps de partir.

Majorque : défilé de pénitents masqués

À Majorque, les traditions pascales peuvent déconcerter les touristes. Les rues sont parcourues par des hommes vêtus de longues robes à capuchons pointus, entièrement masqués, portant des croix sur le dos. Ce ne sont pas des extrémistes, mais des membres de confréries religieuses qui rejouent la Passion du Christ.

Ces costumes remontent au Moyen Âge et symbolisent la pénitence.

Cette tradition pascale est majoritairement pratiquée par des hommes. IMAGO/Zoonar

Philippines : clous, sang et fanatisme

Attention, cette tradition est très violente. Aux Philippines, certains croyants pratiquent une forme extrême de pénitence : ils se font clouer aux mains et aux pieds sur une croix, à l’image de Jésus.

Le supplice commence bien avant : pieds nus, ils défilent dans les rues en se flagellant le dos avec des fouets couverts de bouts de verre. Des spectateurs les insultent ou les frappent sur leur «chemin de croix». Ce rituel est si brutal que le Vatican lui-même a pris position contre.

Mais ce n’est pas tout. Deux autres coutumes philippines valent le détour : le Jeudi saint, certains fidèles visitent sept églises dans la journée, - et, plus étonnant, des parents soulèvent leurs enfants par la tête… pour qu’ils grandissent forts et en bonne santé.

Aux Philippines, certains croyants pratiquent une forme brutale de pénitence : ils se font clouer sur une croix, à l’image de Jésus-Christ. KEYSTONE

Pologne : attention à la bataille d’eau

Le lundi de Pâques en Pologne, il vaut mieux ne pas oublier sa capuche. Ou mieux : venir armé d’un pistolet à eau.

La tradition du Śmigus-Dyngus remonte à l’an 966, lorsque le roi de Pologne s’est fait baptiser, marquant ainsi la conversion du pays au christianisme. Aujourd’hui, cela donne lieu à d’immenses batailles d’eau en famille ou dans les rues. Bonne humeur (et vêtements trempés) garantis.

Norvège : des Pâques sous le signe du polar

Et si, au lieu de chercher des œufs, on lisait un bon polar ? En Norvège, c’est la tradition ! Les Norvégiens se plongent dans des romans policiers, des séries et des énigmes en tout genre pendant les fêtes. On appelle ça le Påskekrimmen.

On en trouve partout : à la radio, à la télé, et même… sur les briques de lait.