Rouge ou noir: l'impitoyable loterie du service militaire en Thaïlande

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Je m'en remets au destin» Rouge ou noir: l'impitoyable loterie du service militaire en Thaïlande

Valérie Passello

8.4.2026

Quelque 70 jeunes Thaïlandais patientent sur de fragiles chaises en plastique dans un gymnase, les traits tendus en attendant le tirage au sort annuel qui désignera qui ira faire son service militaire.

Un homme réagit après avoir tiré un bulletin rouge, synonyme d'enrôlement obligatoire, lors du tirage au sort pour la conscription militaire thaïlandaise à l'école Watmatchantikaram de Bangkok, le 7 avril 2026. (Photo : chanakarn LAOSARAKHAM / AFP)
Un homme réagit après avoir tiré un bulletin rouge, synonyme d'enrôlement obligatoire, lors du tirage au sort pour la conscription militaire thaïlandaise à l'école Watmatchantikaram de Bangkok, le 7 avril 2026. (Photo : chanakarn LAOSARAKHAM / AFP)
AFP

Agence France-Presse

08.04.2026, 16:12

La loterie de la conscription se tient chaque mois d'avril dans tout le pays. Mais cette année, elle est devenue encore plus pensante à la suite d'une série d'incidents frontaliers avec le Cambodge voisin, durant lesquels des dizaines de soldats et de civils ont été tués des deux côtés.

Un fragile cessez-le-feu a été instauré en décembre, mais les tensions persistent le long de la frontière commune de 800 km entre les deux pays.

Dans le gymnase appartenant à un temple des environs de Bangkok mardi, des conversations angoissées gagnent les groupes de recrues potentielles qui scrutent des soldats en uniforme chargés de superviser le tirage des noms.

Un par un, les hommes âgés de 18 à 29 ans s'avancent pour tirer une carte à l'intérieur d'un bocal opaque placé devant eux. Il ne peut y avoir que deux cas de figure: une carte noire signifie l'exemption du service militaire, tandis que le rouge indique la conscription.

Jessada Charoenkhao, 21 ans, parmi les premiers à tirer une carte noire, lève les bras en l'air, soulagé de ne pas avoir à rejoindre l'armée.

«Pas pour moi»

«Je veux juste vivre comme un jeune normal et être libre», explique-t-il à l'AFP. Selon lui, le service milliaire peut bénéficier à certains en leur apprenant la discipline, «mais ce n'est pas pour moi».

Plusieurs familles sont arrivées tôt le matin, pour observer le tirage et attendre des heures durant le moment de vérité.

Taweepong Boonliang, un livreur à moto, se tient les genoux tremblants en attendant le tour de son neveu de 21 ans. «Il ne veut pas s'engager (dans l'armée) parce qu'il doit travailler et s'occuper de sa compagne», a déclaré Taweepong.

L'oncle a ajouté qu'il était favorable à un système militaire fondé sur le volontariat et à une augmentation des avantages pour les soldats, puisque «de nombreuses personnes souhaitent désormais rejoindre l'armée».

Certains hommes ayant tiré une carte rouge s'effondrent. Visiblement dépités, ils se couvrent le visage. D'autres acceptent leur sort en silence. Chakrit Kaewkum, 21 ans, employé à temps partiel dans un supermarché, est resté impassible lorsqu'il s'est avancé pour s'enregistrer après avoir tiré une carte rouge.

«Cela me va dans les deux cas. Je m'en remets au destin. Ce n'est pas si difficile, puisqu'il ne s'agit que de deux ans», dit-il à l'AFP. Sa mère, Sawang Jaithum, l'observe avec fierté. «Pour un homme en Thaïlande, je pense que c'est honorable», a-t-elle dit.

Montée du nationalisme

Pour le seul district de Bang Sue, dans la capitale, les forces thaïlandaises avaient besoin cette année de 36 recrues pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, a précisé un responsable militaire à l'AFP, un chiffre qui fluctue chaque année en fonction des besoins.

Une quinzaine de jeunes hommes s'étaient déjà portés volontaires, ce qui laissait 21 places à soumettre à la loterie, dans un groupe de 68 homme éligibles. Des exemptions peuvent être être accordées pour charge de famille ou maladie.

Selon l'armée, sur l'ensemble du territoire, près de 30.000 hommes se sont portés volontaires pour le service militaire cette année. Ce chiffre correspond à une hausse de 50% par rapport à 2024, avant les incidents avec Phnom Penh l'an dernier.

D'après des observateurs, cette hausse est due à la montée du nationalisme liée aux affrontement avec le Cambodge.

«La montée du nationalisme en Thaïlande pourrait être un facteur, et une carrière dans l'armée peut être considérée comme stable lorsque les opportunités économiques sont incertaines», a déclaré à l'AFP l'analyste politique Yuttaporn Issarachai.

Les appelés servent dans l'armée pendant deux ans, bien que les diplômés d'université puisse ne servir qu'une année et les volontaires six mois. Ils nourris et logés et reçoivent un salaire mensuel d'environ 11.000 baht (295 euros), légèrement supérieur au salaire minimal en Thaïlande.

tak/sco/ami/emp/thm

Les plus lus

Avocat choqué : un prévenu refuse de répondre aux questions des procureures !
Une mère et sa fille perdent la vie après un repas de Noël : l'horrible vérité révélée
Hegseth célèbre l'armée américaine et porte Trump aux nues
Images impressionnantes : un énorme glissement de terrain coupe l’Italie en deux !
En visite chez Viktor Orban, JD Vance se paie la tête des Européens
Rouge ou noir: l'impitoyable loterie du service militaire en Thaïlande