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Sauvetage hors norme Scène terrible au Royaume-Uni : 250 chiens entassés dans une maison insalubre

ATS

9.4.2026 - 17:58

Une association britannique de protection des animaux a annoncé avoir récemment sauvé 250 chiens entassés dans une maison au Royaume-Uni, une découverte si ahurissante que des internautes ont cru qu'une photo prise par un sauveteur était générée par intelligence artificielle (IA).

La photo des chiens «est tellement choquante que la RSPCA a été contrainte de démentir les allégations selon lesquelles elle aurait été créée par l'intelligence artificielle», a précisé l'association dans son communiqué.
La photo des chiens «est tellement choquante que la RSPCA a été contrainte de démentir les allégations selon lesquelles elle aurait été créée par l'intelligence artificielle», a précisé l'association dans son communiqué.
@rspca_official/Instagram

Keystone-SDA

09.04.2026, 17:58

09.04.2026, 17:59

Sur l'image, des dizaines de chiens croisés caniches, la plupart beiges, collés les uns aux autres dans un salon, ont la tête relevée vers le photographe.

Les sauveteurs ont été appelés par les propriétaires qui étaient «dépassés». «Le nombre de chiens et leurs conditions de vie étaient rapidement devenus ingérables en raison de circonstances familiales particulièrement difficiles», a expliqué l'association RSPCA dans un communiqué diffusé mercredi.

Elle n'a pas donné de détails sur les propriétaires mais a indiqué qu'il s'agissait de personnes «extrêmement vulnérables». La photo des chiens «est tellement choquante que la RSPCA a été contrainte de démentir les allégations selon lesquelles elle aurait été créée par l'intelligence artificielle», a précisé l'association dans son communiqué.

Cas en hausse

La RSPCA a enregistré depuis 2021 une hausse de 70% des incidents liés à des foyers comptant 10, 20 ou même 100 animaux en Angleterre et au Pays de Galles.

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«Les cas où un grand nombre d'animaux sont détenus à une même adresse peuvent être liés à des problèmes de santé mentale (...), à des éleveurs ayant recours à des pratiques inappropriées», selon l'association. «Même des personnes animées au départ de bonnes intentions voient souvent la situation leur échapper», a-t-elle souligné.

La RSPCA a récupéré 87 des 250 chiens; les autres ont été sauvés par l'association Dogs Trust. Parmi eux, Stevie et Sandy, pour lesquels la RSPCA cherche encore une famille d'accueil. Ces deux chiens devront rester ensemble, Sandy étant devenue la guide de Stevie, un cocker spaniel aveugle et sourd, prévient l'association.

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