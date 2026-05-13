Le régulateur britannique des médias, l'Ofcom, a annoncé mercredi avoir infligé une amende de 950'000 livres (1,1 million d'euros) à un forum en ligne où s'échangent des conseils sur les méthodes de suicide. Il le soupçonne d'être lié à plus de 130 décès au Royaume-Uni.

Au Royaume-Uni, le fait d'inciter ou d'aider une personne au suicide constitue une infraction pénale. IMAGO/CHROMORANGE

Keystone-SDA ATS

Ce forum, hébergé aux Etats-Unis et dont l'Ofcom ne donne pas le nom, a été sanctionné «pour non-respect de ses obligations découlant de la loi sur la sécurité en ligne visant à protéger le public au Royaume-Uni contre les contenus illégaux», a indiqué l'Ofcom dans un communiqué.

Le régulateur a aussi ordonné à la plateforme hébergeant ce forum de prendre les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec la loi dans un délai de 10 jours, au risque de voir son accès bloqué au Royaume-Uni «si l'infraction persiste».

Le régulateur avait lancé en avril 2025 une enquête et affirme dans ses conclusions avoir notamment constaté la présence sur le forum de «guides et de discussions détaillant différentes méthodes de suicide, dont certains sont présents sur le site depuis des années».

Dizaines de milliers d'utilisateurs

En 2023, une enquête de la BBC avait révélé qu'il était utilisé par des dizaines de milliers d'utilisateurs dans le monde, dont des enfants.

Dans son communiqué, l'Ofcom explique avoir échangé à plusieurs reprises avec le fournisseur du forum, qui a d'abord «fait valoir ne pas être soumis à la réglementation britannique étant basé aux Etats-Unis». Puis, ce dernier a mis en place des mesures de blocage d'accès au forum pour les personnes ayant une adresse IP britannique.

Mais l'Ofcom affirme avoir poursuivi son enquête «en raison de nos inquiétudes quant à l'efficacité et/ou au maintien constant des restrictions d'accès au forum».

Infraction pénale

Au Royaume-Uni, le fait d'inciter ou d'aider une personne au suicide constitue une infraction pénale. La loi britannique sur la sécurité en ligne ("Online safety act") impose aux fournisseurs de services en ligne d'empêcher que les utilisateurs britanniques soient exposés à ce type de contenus.

La fondation Molly Rose, qui se bat contre les contenus nocifs auxquels sont exposés les jeunes en ligne, a salué sur X la décision de l'Ofcom, mais a déploré que cela «ait pris un temps interminable».

Cette organisation estime que 130 personnes sont mortes au Royaume-Uni après avoir suivi des conseils trouvés sur ce forum.

La fondation porte le nom d'une adolescente londonienne de 14 ans qui a mis fin à ses jours en 2017 après avoir été exposée à des milliers de contenus relatifs au suicide et à l'auto-mutilation.