Une vingtaine de personnes ont été blessées dimanche matin dans un parking de l'aéroport d'Heathrow. Selon la police, quatre hommes ont volé la valise d'une femme et aspergé les victimes de spray au poivre dans un ascenseur.

Au total, 21 personnes ont été prises en charge sur place par le service des ambulances de Londres, dont une fillette de trois ans. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'accès en voiture ou en transports en commun à l'aéroport, le plus fréquenté d'Europe, a été perturbé dans les heures qui ont suivi cet incident au terminal 3.

«Des agents de la brigade armée sont intervenus et ils ont arrêté un homme de 31 ans soupçonné d'agression, neuf minutes après le signalement. Il reste en garde à vue et les investigations se poursuivent pour localiser d'autres suspects», selon un communiqué de la police londonienne.

«Nous pensons à ce stade qu'une femme s'est fait voler sa valise par un groupe de quatre hommes, qui ont pulvérisé une substance qui semble être du spray au poivre dans sa direction», a indiqué le commandant Peter Stevens, cité dans ce communiqué.

«Cela s'est produit dans un ascenseur du parking, le spray touchant les personnes présentes dans l'ascenseur et aux alentours», a-t-il ajouté.

Au total, 21 personnes ont été prises en charge sur place par le service des ambulances de Londres, dont une fillette de trois ans. Cinq ont été emmenées à l'hôpital, ont indiqué les secours, et leurs blessures ne mettent pas leur vie en danger selon la police.