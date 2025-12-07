  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Les investigations se poursuivent Royaume-Uni : des blessés après une agression à Heathrow

ATS

7.12.2025 - 18:16

Une vingtaine de personnes ont été blessées dimanche matin dans un parking de l'aéroport d'Heathrow. Selon la police, quatre hommes ont volé la valise d'une femme et aspergé les victimes de spray au poivre dans un ascenseur.

Au total, 21 personnes ont été prises en charge sur place par le service des ambulances de Londres, dont une fillette de trois ans.
Au total, 21 personnes ont été prises en charge sur place par le service des ambulances de Londres, dont une fillette de trois ans.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.12.2025, 18:16

L'accès en voiture ou en transports en commun à l'aéroport, le plus fréquenté d'Europe, a été perturbé dans les heures qui ont suivi cet incident au terminal 3.

«Des agents de la brigade armée sont intervenus et ils ont arrêté un homme de 31 ans soupçonné d'agression, neuf minutes après le signalement. Il reste en garde à vue et les investigations se poursuivent pour localiser d'autres suspects», selon un communiqué de la police londonienne.

«Nous pensons à ce stade qu'une femme s'est fait voler sa valise par un groupe de quatre hommes, qui ont pulvérisé une substance qui semble être du spray au poivre dans sa direction», a indiqué le commandant Peter Stevens, cité dans ce communiqué.

«Cela s'est produit dans un ascenseur du parking, le spray touchant les personnes présentes dans l'ascenseur et aux alentours», a-t-il ajouté.

Au total, 21 personnes ont été prises en charge sur place par le service des ambulances de Londres, dont une fillette de trois ans. Cinq ont été emmenées à l'hôpital, ont indiqué les secours, et leurs blessures ne mettent pas leur vie en danger selon la police.

Les plus lus

Soirée cauchemar : le Real Madrid perd ses nerfs et son match contre le Celta
«Tout est fini» : comment l'Iran a abandonné Bachar al-Assad
Marco Odermatt s'impose enfin en géant sur la «Birds of Prey» !
Une voiture percute la vitrine d'un tea-room à Lausanne
Justin Trudeau et Katy Perry officialisent leur relation
Yverdon-les-Bains s’empare du record du monde de la plus grande fresque en LEGO