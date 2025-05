Un homme a été condamné lundi par la justice britannique à de la prison avec sursis pour avoir participé au vol de WC en or massif. L'oeuvre avait dérobée il y a quatre ans dans un château en Angleterre.

Le WC en or massif de Maurizio Cattelan exposé au musée Guggenheim de New York en septembre 2016

Keystone-SDA ATS

Frederick Sines dit Fred Doe, 36 ans, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 21 mois avec sursis par le tribunal d'Oxford, dans le sud-est de l'Angleterre. Il a également été condamné à une peine de 240 heures de travail d'intérêt général.

Mi-mars, ce même tribunal l'avait reconnu coupable d'avoir organisé la vente de l'or constituant cette oeuvre de l'artiste italien Maurizio Cattelan. Un autre homme, Michael Jones, 39 ans, avait lui été reconnu coupable du vol de l'oeuvre.

Un troisième homme, James Sheen, 40 ans, considéré comme le cerveau du groupe, avait plaidé coupable en avril 2024. Ces deux derniers seront fixés sur leur peine à une date ultérieure. L'oeuvre n'a pas été retrouvée.

WC déjà utilisés par quelque 100'000 personnes

«Vous étiez au mieux un intermédiaire», a déclaré le juge Ian Pringle au moment de l'énoncé de la peine, estimant que Fred Doe avait joué «un rôle limité dans cette conspiration».

«On a profité de ma bonne nature», a assuré l'intéressé à l'agence de presse britannique PA à sa sortie du tribunal.

«Je me suis laissé entraîner dans quelque chose que je n'aurais pas dû faire et maintenant je veux juste rentrer chez moi et profiter de ma famille», a-t-il ajouté, disant être «quelqu'un de bien».

Ces WC en or 18 carats – avec siège, cuvette et chasse d'eau fonctionnels -, avaient une valeur estimée à 4,8 millions de livres (5,34 millions de francs). Ils ont été démontés par le gang de cambrioleurs.

Les toilettes «America» étaient la pièce phare de l'exposition consacrée en septembre 2019 à l'iconoclaste Maurizio Cattelan dans le palais de Blenheim, une demeure du XVIIIe siècle dans l'Oxfordshire, classée au patrimoine mondial de l'Unesco et où est né Winston Churchill.

Elles avaient été exposées pour la première fois au musée Guggenheim de New York, où elles avaient été utilisées par quelque 100'000 personnes entre septembre 2016 et l'été 2017.