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«État critique mais stable» Royaume-Uni : un enfant de 3 ans blessé dans l'enclos des crocodiles

ATS

18.6.2026 - 19:37

Un homme a été arrêté jeudi, soupçonné de tentative de meurtre d'un enfant de trois ans, blessé après s'être retrouvé dans l'enclos des crocodiles d'un zoo du centre de l'Angleterre, a indiqué la police locale.

L'incident «impliquant un garçon de 3 ans qui (...) s'est retrouvé dans l'enclos des crocodiles» s'est produit en début d'après-midi dans le zoo Johnson's of Old Hurst, situé à une quarantaine de km au nord de la ville de Cambridge (image prétexte).
L'incident «impliquant un garçon de 3 ans qui (...) s'est retrouvé dans l'enclos des crocodiles» s'est produit en début d'après-midi dans le zoo Johnson's of Old Hurst, situé à une quarantaine de km au nord de la ville de Cambridge (image prétexte).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.06.2026, 19:37

Le petit garçon a été transporté à l'hôpital «avec de graves blessures et se trouve dans un état critique mais stable», a indiqué la police du Cambridgeshire dans un communiqué.

L'incident «impliquant un garçon de 3 ans qui (...) s'est retrouvé dans l'enclos des crocodiles» s'est produit en début d'après-midi dans le zoo Johnson's of Old Hurst, situé à une quarantaine de km au nord de la ville de Cambridge, a-t-elle ajouté.

Un homme de 30 ans a été arrêté, «soupçonné de tentative de meurtre». Selon la police, les premiers éléments de l'enquête suggèrent qu'il ne connaissait pas la petite victime.

Les enquêteurs tentent désormais de «comprendre les circonstances» de cet incident, a indiqué l'inspectrice Verity McCann, citée dans le communiqué.

Le zoo Johnsons's of Old Hurst indique sur son site internet accueillir plus d'une centaine d'animaux, dont des lions, des tigres, et une ferme de crocodiles.

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