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Accusé de plusieurs viols «Rumeurs absurdes et écoeurantes» - Patrick Bruel sort du silence

Clara Francey

18.5.2026

Le chanteur et comédien Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes pour viol, dont l'une déposée par l'animatrice télé Flavie Flament, a réaffirmé dimanche qu'il n'a «jamais forcé» une femme à des relations sexuelles et exclut de quitter la scène.

Agence France-Presse

18.05.2026, 09:17

18.05.2026, 10:40

L'artiste, qui a vu les accusations de violences sexuelles se multiplier contre lui, a pris la parole dans un message sur son compte Instagram, en disant avoir «beaucoup hésité avant de (s')exprimer». Jusqu'ici, ses avocats avaient récusé toutes les accusations de viols ou d'agressions sexuelles.

L'affaire a pris une nouvelle tournure vendredi, lorsque l'animatrice de télévision vedette, Flavie Flament, est à son tour sortie du silence pour annoncer une plainte contre le chanteur pour viol en 1991. Des faits qu'il conteste vigoureusement. «J'ai rencontré Flavie Flament dans les années 90. Ma carrière avait commencé, elle débutait la sienne», écrit-il.

France. L'animatrice Flavie Flament annonce porter plainte pour viol contre Patrick Bruel

FranceL'animatrice Flavie Flament annonce porter plainte pour viol contre Patrick Bruel

L'artiste assure ensuite que leur «brève histoire» ne fut «ni violente, ni contrainte, ni sournoise», ajoutant qu'«il n'y eut ni viol, ni drogue», même s'il dit comprendre que «notre différence d'âge puisse faire réagir aujourd'hui».

Flavie Flament l'accuse de l'avoir droguée et violée en 1991 alors qu'elle avait 16 ans et que le chanteur était trentenaire, au faîte de sa gloire après la sortie de l'album «Alors, regarde» (1989), vendu à trois millions d'exemplaires et où figuraient le tube éponyme ou encore «Casser la voix».

Plaintes centralisées

«Je comprends aussi que la notoriété ou le statut peuvent biaiser une relation de séduction», ajoute Patrick Bruel, 67 ans aujourd'hui. «Si j'ai pu heurter qui que ce soit, je le regrette sincèrement», ajoute-t-il.

Mais pas question de quitter la scène. Le chanteur et comédien assure vouloir se «(battre)» devant la justice pour «faire toute la lumière sur ces accusations». «Elle l'a déjà fait par le passé», souligne-t-il, une allusion aux enquêtes classées sans suite après de premières plaintes en 2019. «Je continuerai de faire mon métier, avec le même dévouement et la même passion», ajoute-t-il.

Dimanche, la procureure de Paris Laure Beccuau a annoncé sur RTL que Patrick Bruel était visé par au moins quatre plaintes pour violences sexuelles, sans compter celle déposée par Flavie Flament, et que les procédures seraient regroupées au parquet de Nanterre.

Violences sexuelles. Les plaintes contre Bruel «seront regroupées»

Violences sexuellesLes plaintes contre Bruel «seront regroupées»

Selon un décompte de l'AFP, trois enquêtes sont déjà ouvertes en France et en Belgique visant l'interprète de «Alors regarde», «Casser la voix» et «Place des grands hommes».

Patrick Bruel se produit actuellement dans une pièce de Samuel Benchetrit, au Théâtre Edouard VII à Paris. En parallèle, il doit revêtir son costume de chanteur pour une nouvelle tournée, sur 58 dates en France, Belgique, Suisse et Québec, du 16 juin au Cirque d'Hiver jusqu'à décembre.

Mais une pétition, signée par des organisations et militantes féministes - dont les actrices Anna Mouglalis, Corinne Masiero et Anouk Grinberg -, demande à faire «annuler la célébration d'un agresseur présumé et à soutenir ces femmes qui ont eu le courage de prendre la parole».

Violences sexuelles. Une pétition demande l'annulation de la tournée de Patrick Bruel

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Au cours de sa longue carrière, Patrick Bruel, qui avait décollé en 1984 avec «Marre de cette nana-là», a signé 10 albums studio et plusieurs live. Il a également écrit pour Johnny Hallyday et Isabelle Boulay.

Patrick Bruel accusé de viol par Flavie Flament, réactions des spectateurs

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Déjà visé par trois enquêtes, le chanteur Patrick Bruel est désormais accusé de viol par l'animatrice Flavie Flament, qui a annoncé vendredi avoir porté plainte pour des faits survenus quand elle était adolescente et que l'artiste conteste.

18.05.2026

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