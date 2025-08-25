Arrestation d'un vice-gouverneur pour détournements de fonds

Un vice-gouverneur a été arrêté dans une affaire liée à des détournements de fonds dans la construction de défenses dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine et cible de plusieurs incursions armées ces trois dernières années, ont annoncé lundi les autorités.

Après le début de son assaut contre l'Ukraine en 2022, la Russie avait commencé la construction à la frontière de structures défensives (archives). sda

«Tôt ce matin, Vladimir Bazarov, vice-gouverneur de la région de Koursk, a été arrêté», a annoncé sur Telegram son supérieur, le gouverneur par intérim Alexandre Khinsteïn. Cette arrestation est liée à «son ancien poste dans la région de Belgorod», voisine de celle de Koursk, où M. Bazarov occupait la fonction de vice-gouverneur en charge de la construction.

«Selon les premières informations, l'affaire porterait sur la construction d'ouvrages défensifs», a précisé M. Khinsteïn. Une source au sein des forces de l'ordre a affirmé que l'affaire portait sur le détournement d'un milliard de roubles (environ 10 millions de francs) alloués à la construction de structures de défense dans les zones frontalières de la région de Belgorod.

Offensive ukrainienne en 2024

Malgré ces défenses, la région de Belgorod a été la cible de plusieurs incursions armées et celle de Koursk a vu une offensive majeure à l'été 2024 qui avait permis aux forces ukrainiennes de s'emparer de plus d'un millier de kilomètres carrés de territoire russe. L'armée ukrainienne n'avait été repoussée de la région de Koursk qu'en avril 2025.

Le gouverneur de la région de Koursk, Alexeï Smirnov, avait été arrêté au printemps pour le détournement des fonds destinés à renforcer les fortifications à la frontière dans ce territoire. Son prédecesseur à ce poste, Roman Starovoït, devenu ministre des Transports, s'était lui suicidé en juillet. Selon la presse russe, il était visé par une enquête dans cette affaire.