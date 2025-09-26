Au moins 19 cas d'intoxications mortelles attribuées à la consommation d'alcool frelaté ont été enregistrés depuis début septembre dans la région russe de Léningrad, près de Saint-Pétersbourg, ont indiqué vendredi les autorités locales.

Le méthanol est souvent utilisé pour fabriquer de l'alcool frelaté, un fléau en Russie. (image d'illustration) Imago

Selon le comité régional pour la santé, «19 décès ont été enregistrés durant septembre après une consommation d'alcool dans le district Slantsevski».

Des analyses en laboratoire ont établi que le méthanol était la cause du décès dans huit de ces cas, selon la même source. Le méthanol est souvent utilisé pour fabriquer de l'alcool frelaté, un fléau en Russie.

Une enquête a été ouverte sur l'«intoxication avec de l'alcool frelaté de plusieurs personnes dans le district Slantsevski», a indiqué le parquet régional dans un communiqué.

Pour sa part, le Comité d'enquête, chargé des principales investigations dans le pays, a annoncé l'arrestation d'une femme sexagénaire et d'un homme septuagénaire, soupçonnés d'avoir vendu cet alcool aux victimes.

En 2016, plus de 60 personnes sont mortes à Irkoutsk, en Sibérie, après avoir bu de l'huile de bain qui contenait du méthanol.

Si la loi sanctionnant le trafic de méthanol a depuis été renforcée, le prix de la vodka reste inabordable pour des millions de Russes, notamment dans les zones rurales avec un niveau de vie très bas.