Deux trains ont déraillé tôt dimanche dans des zones distinctes de la région de Leningrad (ouest), tuant un conducteur de train et perturbant le trafic ferroviaire, a annoncé le gouverneur de la région.

Keystone-SDA ATS

Ces incidents sont survenus quelques heures après l'explosion samedi soir d'un engin sur une section de chemin de fer dans la région occidentale d'Oriol, qui avait fait trois morts.

«Des opérations de sauvetage sont en cours après le déraillement d'une locomotive à proximité de la station Semrino sur le district de Gatchina, dans la région de Leningrad», a déclaré le gouverneur de la région, Alexandre Drozdenko sur Telegram.

«Le conducteur du train a été tué. Il était coincé dans la cabine et est décédé dans l'ambulance après avoir été désincarcéré», a-t-il ajouté.

Sabotage ukrainien soupçonné

Un train de marchandises transportant 15 wagons-citernes vides a également déraillé sur une section de voie plus au sud sans faire de victime, avait indiqué M. Drozdenko dans un précédent message. «Les enquêteurs étudient la piste d'un éventuel sabotage,» a-t-il ajouté.

Le réseau ferroviaire russe a été à plusieurs reprises touché par des déraillements, des explosions et des incendies que les autorités attribuent au sabotage ukrainien.

Kiev n'en revendique généralement pas la responsabilité mais applaudit souvent de tels actes, arguant que la Russie utilise son réseau ferroviaire pour acheminer des troupes et du carburant à ses forces combattant en Ukraine.

Une source anonyme ukrainienne revendique

Mais finalement, une source au sein du renseignement militaire ukrainien (GUR) a affirmé dimanche à l'AFP que l'Ukraine était responsable de deux opérations de sabotage ce week-end sur le réseau ferroviaire russe, qui ont fait au moins trois morts.

Dans un message transmis à l'AFP, cette source anonyme affirme que le GUR, en coopération avec des unités de l'armée, a mené l'attaque de samedi dans la région russe d'Oriol et ainsi qu'une autre dimanche matin dans la région de Léningrad.