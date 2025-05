Le premier coup de pioche du chantier de sécurisation de la ligne ferroviaire AOMC entre Monthey et Collombey a été donné jeudi matin. A terme, l’objectif est de créer des cadences à 15 minutes, aux heures de pointe, entre Aigle et Monthey.

KEYPIX - Fabrice Thétaz, président de la Ville de Monthey, Olivier Turin, président de la Commune de Collombey-Muraz, Martin von Kaenel, directeur suppléant de l'Office fédéral des transports, Olivier Francais, président du Conseil d'administration des TPC, Franz Ruppen, président du Conseil d'Etat du Valais, Gregoire Praz, directeur general des TPC et Edouard Thebault, chef de Section grands travaux au TPC, de gauche a droite, posent a l'occasion du «coup de pelle» lors du début du chantier du projet AOMC 2030, la ligne ferroviaire entre Collombey-Muraz et Monthey des TPC (Transports publics du Chablais) le jeudi 22 mai 2025 à Collombey. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le projet des Transports publics du Chablais (TPC) prévoit la suppression du tronçon de ligne AOMC (Aigle – Ollon – Monthey – Champéry) passant au cœur du village de Collombey. Un nouveau tracé adjacent à la ligne CFF existante sera créé tout comme un hub ferroviaire souterrain à Collombey.

Enfin, les deux gares de Monthey seront regroupées, dans le bas de la Ville et un pôle multinodal (trains, bus) y sera créé». L’objectif est d’inaugurer l’ensemble du projet dans cinq ans.

«Le début d'une nouvelle ère»

«C’est un très gros projet pour une petite compagnie, qui n’en est pas moins ambitieuse», a résumé, le président des TPC, Olivier Français, à l’occasion de la cérémonie de la pose de la première pierre.

«Ce projet incarne une transformation profonde pour notre commune et une opportunité unique de repenser notre mobilité», a rappelé le président de la commune, Olivier Turin. «C’est le début d'une nouvelle ère, d’une métamorphose urbaine au service de nos habitants».

Son collègue, président de Monthey, Fabrice Thétaz, a parlé «d’une plus-value pour l’ensemble de la région». «C’est un jour historique pour le Chablais, la commune de Collombey-Muraz et plus particulièrement pour le village de Collombey», a même ajouté son alter ego.

«Grâce à ce projet AOMC 2030, plusieurs passages à niveau dangereux sont supprimés par ce projet, s’est pour sa part réjoui le vice-directeur de l’Office fédéral des transports, Martin von Känel.

Financement: à 85% par la Confédération

Le projet se monte à 210 millions de francs. Quelque 85% du financement est assuré par la Confédération, 10,5% par le canton du Valais, 3% par la Ville de Monthey et 1,5% par la commune de Collombey-Muraz. L'ensemble de ces montants ont d'ores et déjà été acceptés.

La sécurisation de la ligne AOMC et sa mise en site propre devrait être le prélude à d’autres projets de mobilité, dans le Chablais valaisan, soit: la remise en service de la ligne du Sud-Léman entre Saint-Gingolph et Evian-les-Bains, une ligne du Simplon passant par Monthey et la création d’un nouveau terminal de grande ampleur pour le fret, toujours à Monthey.

«La cohésion cantonale passe par un réseau de mobilité performant», a rappelé, jeudi, le conseiller d’Etat valaisan en charge du Département de la mobilité, du développement territorial et de l’environnement, Franz Ruppen.