«Sous-estimation chronique» Sécurisation du Louvre: la France annonce des «mesures d'urgence»

ATS

31.10.2025 - 16:38

Des protocoles «obsolètes» et une «sous-estimation chronique» des risques: le gouvernement français a dévoilé vendredi les premières conclusions de l'enquête lancée après le casse du Louvre. Il a promis des «mesures d'urgence» avant la fin de l'année.

Selon la ministre Rachida Dati, le rapport a mis en lumière une "sous-estimation chronique, structurelle, du risque intrusion et vol" au Musée du Louvre (archives).
ATS

Keystone-SDA

31.10.2025, 16:38

31.10.2025, 17:06

«Ca fait plus de vingt ans que les risques d'intrusion et vol ont été structurellement sous-estimés» au Louvre, a estimé la ministre de la Culture Rachida Dati sur la chaîne TF1, près de deux semaines après le spectaculaire cambriolage du musée le plus visité au monde. «On ne peut pas continuer comme ça», a-t-elle ajouté.

Mme Dati a expliqué fonder son diagnostic sur les premières conclusions de l'enquête administrative lancée au lendemain du cambriolage, au cours duquel huit joyaux de la Couronne d'une valeur estimée à 88 millions d'euros ont été dérobés en plein jour par un commando de quatre malfaiteurs. Les bijoux restent introuvables.

Bijoux toujours introuvables. Casse au Louvre : les deux suspects ont partiellement reconnu les faits

Selon la ministre, ce rapport a mis en lumière une «sous-estimation chronique, structurelle, du risque intrusion et vol», «un sous-équipement des dispositifs de sécurité» et des protocoles de réaction aux vols et intrusions «totalement obsolètes».

Nouveau dispositif de sécurité

Tout en réaffirmant que les dispositifs de sécurité à l'intérieur avaient fonctionné le jour du casse, la ministre a annoncé des mesures pour répondre à une «faille sécuritaire majeure» à l'extérieur du musée.

«Nous allons mettre des dispositifs anti-voiture-béliers, anti-intrusion», a-t-elle annoncé sans plus de détails, assurant que ces nouvelles installations seraient en place «avant la fin de l'année». Le jour du casse, les quatre malfaiteurs avaient pu garer un camion-élévateur au pied du musée, permettant à deux d'entre de se hisser avec une nacelle jusqu'à la galerie d'Apollon où étaient conservés les joyaux.

Deux malfaiteurs inculpés.... Dix jours après le spectaculaire vol au Louvre, voici ce que l’on sait

Sous une intense pression depuis ce cambriolage à la portée planétaire, la présidente du Louvre, Laurence des Cars, avait expliqué que le renforcement de la sécurité extérieure du Louvre était déjà en cours et que le premier des équipements «anti-béliers» préconisés fin 2023 était en cours de pose.

Arrestations

Les conclusions provisoires de l'enquête administrative révélées par Rachida Dati font écho à plusieurs récents diagnostics alarmants sur la sécurité du musée, qui accueille chaque année près de 9 millions de visiteurs. Sur le front de l'enquête judiciaire, sept personnes ont au total été interpellées depuis le casse et deux d'entre elles ont été inculpées et écrouées, soupçonnées d'avoir fait partie du commando sur place.

