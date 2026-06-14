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Au moins 61 morts Séisme aux Philippines : les fonds marins rehaussés de deux mètres

ATS

14.6.2026 - 11:25

Le puissant séisme meurtrier qui a frappé le sud des Philippines au début de la semaine a fait monter le plancher océanique de jusqu'à deux mètres dans certaines régions côtières, a annoncé dimanche le ministère de l'Environnement.

Le tremblement de terre survenu le 8 juin 2026 aux Philippines a fait au moins 61 morts (archive).
Le tremblement de terre survenu le 8 juin 2026 aux Philippines a fait au moins 61 morts (archive).
ATS

Keystone-SDA

14.06.2026, 11:25

14.06.2026, 11:43

L'élévation des fonds marins représente d'importants risques environnementaux, notamment pour les coraux, qui peuvent se retrouver exposés à l'air libre.

Le tremblement de terre survenu lundi, de magnitude 7,8, a fait au moins 61 morts, et 40 personnes restent portées disparues, selon le dernier bilan de l'agence nationale de gestion des catastrophes.

Des habitants de l'île de Mindanao (sud) ont rapporté un «soulèvement de la côte» deux jours après la puissante secousse, a expliqué le ministère, précisant que le littoral avait grignoté jusqu'à 200 mètres d'eau par endroits.

En cause: le déplacement de la fosse de Cotabato, à une cinquantaine de kilomètres de Mindanao, qui «a poussé vers le haut certaines parties des côtes du Sarangani et du Davao Occidental (...) faisant apparaître le fond de la mer auparavant submergé», a ajouté l'Institut de volcanologie et de sismologie philippin dans un communiqué. «Le soulèvement cartographié est d'environ deux mètres», selon la même source.

Coraux et herbiers marins à l'air libre

Une équipe déployée sur place «a découvert que de longues portions du littoral, des récifs coralliens et des herbiers marins avaient été exposés» à la surface, selon le ministère.

Interrogé par l'AFP, un responsable n'était pas en mesure d'apporter de détails à ce stade sur l'ampleur du phénomène en raison de la grande taille de la zone à analyser.

Sur des images diffusées par le bureau régional du ministère de l'Environnement, on peut voir du corail à l'air libre, jonché de cadavres de poissons et d'autres créatures marines.

Les habitants ont contacté les autorités de crainte que les émanations de faune et de flore en décomposition soient dangereuses pour leur santé.

«Ces coraux et herbiers marins exposés ont commencé à mourir avec leurs organismes résidents tels que des poissons de récif, des anguilles, des palourdes et des coquillages», a encore expliqué le ministère.

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