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Champs phlégréens Un séisme de magnitude 4,4 secoue la région de Naples

ATS

21.5.2026 - 07:09

Un séisme de magnitude 4,4 a secoué jeudi matin la zone des Champs phlégréens, à quelques kilomètres de Naples, selon l'Institut italien de géophysique et de vulcanologie (INGV).

Le séisme a été suivi d'une réplique de moindre intensité sept minutes plus tard (archives).
Le séisme a été suivi d'une réplique de moindre intensité sept minutes plus tard (archives).
AFP

Keystone-SDA

21.05.2026, 07:09

La secousse a été enregistrée à 5h50, à trois kilomètres de profondeur. Son épicentre était dans le golfe de Pouzzoles, une localité en bord de mer faisant partie de la métropole de Naples. Le séisme a été suivi d'une réplique de moindre intensité à 5h57.

«Ça a été très fort». Séisme de magnitude 6,1 dans le sud du Pérou

«Ça a été très fort»Séisme de magnitude 6,1 dans le sud du Pérou

Les Champs phlégréens, dont une éruption il y a 40'000 ans avait affecté le climat de la planète, inquiètent riverains et scientifiques en raison d'une résurgence de leur activité due aux gaz émis par le magma et qui font pression sur la surface en fissurant le sol.

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