Après le séisme de la nuit passée, enquête sur la stabilité des roches

Après le séisme d'une magnitude de 3,8 à Walenstadt (SG), des investigations géologiques sont en cours sur une formation rocheuse potentiellement instable à Flums-Hochwiese (SG). C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de la police cantonale dimanche à Keystone-ATS.

Le Service Sismologue Suisse (SED) enregistre les séismes en Suisse. ATS

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La police saint-galloise ne dispose d'aucune autre information à ce stade. L'état-major cantonal est en charge de l'enquête. Par ailleurs, la police n'a reçu aucun signalement de la population concernant de potentiels dégâts, a ajouté le porte-parole.

Le séisme s'est produit à 4h24, a indiqué le Service sismologique suisse de l'EPFZ (SED). Il a probablement été ressenti dans toute la Suisse. En principe, des dégâts mineurs sont possibles de manière sporadique à proximité de l'épicentre lors d'un séisme de cette magnitude.

Ressenti jusqu'à Saint-Gall

Dans l'heure qui a suivi le séisme, le SED avait déjà reçu 423 signalements de secousses ressenties. Peu avant midi, plus de 830 signalements avaient été recensés. Même en ville de Saint-Gall, à environ 40 kilomètres de l'épicentre, plusieurs personnes ont déclaré avoir ressenti la secousse. C'est à Buchs (SG) que le plus grand nombre de signalements – plus de 100 – a été enregistré.

Des répliques pourraient intervenir dans les prochains jours ou semaines et pourraient également être ressenties, selon le SED.

Ce dernier enregistre en moyenne trois à quatre séismes par jour en Suisse et dans les pays voisins, soit 1000 à 1500 par an. Chaque année, la population ressent effectivement environ 10 à 20 secousses d'une magnitude supérieure ou égale à 2,5.