Un séisme de magnitude 6,1 frappe l'ouest de la Turquie

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Catastrophe naturelle Un séisme de magnitude 6,1 frappe l'ouest de la Turquie

ATS

10.8.2025 - 20:33

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé dimanche la ville de Sindirgi, dans la province de Balikesir dans l'ouest de la Turquie, a affirmé l'Agence turque de gestion des catastrophes (AFAD).

Un immeuble effondré, à Balıkesir, en Turquie, le 10 août 2025.
Un immeuble effondré, à Balıkesir, en Turquie, le 10 août 2025.
IMAGO/Anadolu Agency

Keystone-SDA

10.08.2025, 20:33

Le séisme, survenu à 19h53 (18h53 en Suisse) a été ressenti dans de nombreuses villes de l'ouest du pays, dont Istanbul et Izmir, selon les autorités turques qui n'ont pour l'instant pas annoncé de victimes.

«Toutes les équipes de l'AFAD et de nos institutions concernées ont immédiatement commencé les recherches sur le terrain. Aucun événement indésirable n'a été signalé jusqu'à présent», a affirmé le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya sur X.

Une dizaine de bâtiments se sont effondrés à Sindirgi, l'épicentre du séisme, dont un immeuble de trois étages dans le centre-ville, a annoncé le maire Serkan Sak sur la chaîne privée turque NTV.

Panique. La ville d’Istanbul secouée par un puissant séisme !

PaniqueLa ville d’Istanbul secouée par un puissant séisme !

«Six personnes vivaient dans cet immeuble de trois étages. Quatre ont été sauvées des décombres», a-t-il affirmé, précisant que les efforts pour extraire les deux autres personnes étaient en cours.

«Des immeubles et des mosquées ont été détruits mais nous n'avons pas de perte de vie», a-t-il ajouté. Sept répliques de magnitude allant de 3,5 à 4,6 sont survenues après le séisme, selon AFAD. Un séisme de magnitude 5,8 a fait une victime et soixante-neuf blessés début juin dans le sud-ouest de la Turquie.

Le pays est traversé par plusieurs failles qui ont causé de nombreux drames par le passé. Le sud-est du pays a subi un violent tremblement de terre en février 2023 qui a fait au moins 53'000 morts et dévasté d'Antakya, l'ancienne Antioche.

Les plus lus

Roche et Novartis délocalisent leur production aux Etats-Unis, Berne appelle à une réunion de crise
Trump somme les sans-abri de partir «LOIN» et «IMMEDIATEMENT» de Washington
Un séisme de magnitude 6,1 frappe l'ouest de la Turquie
Avis d’expert : laver le linge à 40 degrés serait-il une mauvaise idée?
Un arbre généalogique hors normes dévoilé à Evolène
Face à l’ultimatum américain, le douloureux dilemme de l’Inde