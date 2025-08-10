Un séisme de magnitude 6,1 frappe l'ouest de la Turquie

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé dimanche la ville de Sindirgi, dans la province de Balikesir dans l'ouest de la Turquie, a affirmé l'Agence turque de gestion des catastrophes (AFAD).

Un immeuble effondré, à Balıkesir, en Turquie, le 10 août 2025. IMAGO/Anadolu Agency

Keystone-SDA ATS

Le séisme, survenu à 19h53 (18h53 en Suisse) a été ressenti dans de nombreuses villes de l'ouest du pays, dont Istanbul et Izmir, selon les autorités turques qui n'ont pour l'instant pas annoncé de victimes.

«Toutes les équipes de l'AFAD et de nos institutions concernées ont immédiatement commencé les recherches sur le terrain. Aucun événement indésirable n'a été signalé jusqu'à présent», a affirmé le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya sur X.

Une dizaine de bâtiments se sont effondrés à Sindirgi, l'épicentre du séisme, dont un immeuble de trois étages dans le centre-ville, a annoncé le maire Serkan Sak sur la chaîne privée turque NTV.

«Six personnes vivaient dans cet immeuble de trois étages. Quatre ont été sauvées des décombres», a-t-il affirmé, précisant que les efforts pour extraire les deux autres personnes étaient en cours.

«Des immeubles et des mosquées ont été détruits mais nous n'avons pas de perte de vie», a-t-il ajouté. Sept répliques de magnitude allant de 3,5 à 4,6 sont survenues après le séisme, selon AFAD. Un séisme de magnitude 5,8 a fait une victime et soixante-neuf blessés début juin dans le sud-ouest de la Turquie.

Le pays est traversé par plusieurs failles qui ont causé de nombreux drames par le passé. Le sud-est du pays a subi un violent tremblement de terre en février 2023 qui a fait au moins 53'000 morts et dévasté d'Antakya, l'ancienne Antioche.