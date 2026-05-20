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«Ça a été très fort» Séisme de magnitude 6,1 dans le sud du Pérou

ATS

20.5.2026 - 08:02

Un séisme de magnitude 6,1 a secoué mardi la côte sud du Pérou, dans la région d'Ica, faisant une trentaine de blessés légers et quelques dégâts matériels, ont indiqué les autorités.

Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Pérou est l'un des pays les plus exposés à l'activité sismique (archives).
Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Pérou est l'un des pays les plus exposés à l'activité sismique (archives).
IMAGO/Xinhua

Keystone-SDA

20.05.2026, 08:02

Le tremblement de terre s'est produit à 12h57 (19h57 en Suisse) à 41 km au sud d'Ica, capitale de la région du même nom, et à une profondeur de 81 km, selon l'Institut géophysique du Pérou (IGP).

Selon les médias locaux, plusieurs habitants ont quitté immeubles, centres commerciaux et habitations pour se réfugier dans les rues. «Nous avons 27 policiers blessés, souffrant principalement de contusions, mais aucun n'est grièvement atteint», a déclaré à la presse le ministre de la Défense, Amadeo Flores, qui s'est rendu à Ica pour constater les dégâts.

Le séisme a provoqué l'effondrement d'un pavillon de niches dans un ancien cimetière, mettant au jour des restes osseux. Une partie du toit d'une université s'est également écroulée, tandis que des glissements de terrain et des chutes de rochers ont bloqué des routes, selon la police.

«Le séisme a été très fort, je suis sorti dans la rue avec ma femme», a témoigné à la radio RPP un habitant. La secousse a également été ressentie à Lima, à quelque 400 km d'Ica. Une réplique de magnitude 4,1 a secoué la même zone à 17h18 locales (00h18 en Suisse, mercredi), selon l'IGP.

Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Pérou est l'un des pays les plus exposés à l'activité sismique. Chaque année, il est secoué par au moins 400 séismes d'une magnitude supérieure à 4,0. Celui de mardi est le premier depuis le début de l'année à dépasser une magnitude de 6.

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