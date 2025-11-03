  1. Clients Privés
Afghanistan Séisme de magnitude 6,3: au moins neuf morts

ATS

3.11.2025 - 06:40

Neuf personnes au moins ont été tuées dans un séisme de magnitude 6,3 ayant frappé le nord de l'Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi. La secousse est survenue deux mois après le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente du pays.

Séisme de magnitude 6,3 en Afghanistan: au moins 20 morts - Gallery
Séisme de magnitude 6,3 en Afghanistan: au moins 20 morts - Gallery. Le séisme de magnitude 6,3 s'est produit à Kholm dans la province de Samangan, près de la ville de Mazar-e-Sharif.

Le séisme de magnitude 6,3 s'est produit à Kholm dans la province de Samangan, près de la ville de Mazar-e-Sharif.

Photo: ATS

Séisme de magnitude 6,3 en Afghanistan: au moins 20 morts - Gallery. Le tremblement de terre a fait des centaines de blessés, notamment à Mazar-e-Sharif.

Le tremblement de terre a fait des centaines de blessés, notamment à Mazar-e-Sharif.

Photo: ATS

Séisme de magnitude 6,3 en Afghanistan: au moins 20 morts - Gallery
Séisme de magnitude 6,3 en Afghanistan: au moins 20 morts - Gallery. Le séisme de magnitude 6,3 s'est produit à Kholm dans la province de Samangan, près de la ville de Mazar-e-Sharif.

Le séisme de magnitude 6,3 s'est produit à Kholm dans la province de Samangan, près de la ville de Mazar-e-Sharif.

Photo: ATS

Séisme de magnitude 6,3 en Afghanistan: au moins 20 morts - Gallery. Le tremblement de terre a fait des centaines de blessés, notamment à Mazar-e-Sharif.

Le tremblement de terre a fait des centaines de blessés, notamment à Mazar-e-Sharif.

Photo: ATS

Keystone-SDA

03.11.2025, 06:40

Elle s'est produite peu avant 21h30 (heure en Suisse) à Kholm dans la province de Samangan, près de la ville de Mazar-e-Sharif, avait une profondeur de 28 km, selon l'institut d'études géologiques américain USGS.

A Samangan, «nous avons comptabilisé cinq martyrs», a rapporté auprès un porte-parole de l'ANDMA, l'autorité afghane de gestion des catastrophes, faisant état de 143 blessés. «La plupart des blessés sont rentrés chez eux après avoir été soignés», a-t-il précisé dans un communiqué.

A Balkh, province voisine où se trouve la grande ville du nord de l'Afghanistan Mazar-e-Sharif, quatre morts et 120 blessés ont été recensés à l'hôpital provincial, d'après Kamal le porte-parole du département de santé publique.

Séisme ressenti à Kaboul

Des secousses ont été ressenties dans la nuit jusque dans la capitale Kaboul, d'après des journalistes de l'AFP sur place.

Ce séisme survient après celui de magnitude 6 qui avait touché à la fin août les provinces orientales de Kounar, Laghman et Nangarhar. Ce tremblement de terre, le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Afghanistan, avait tué plus de 2200 personnes, en avait blessé près de 4000 autres et avait détruit 7000 maisons, selon les talibans.

Il avait été suivi de nombreuses répliques et la mise en place de l'aide avait été ralentie par l'accès difficile aux zones sinistrées, le tremblement de terre ayant frappé des zones agricoles et déjà reculées, à la lisière avec le Pakistan.

D'après le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), 111,5 millions de dollars sont nécessaires pour la seule réponse post-séisme dans l'est du pays, qui a placé 221'000 personnes en situation de «besoin aigu» d'aide humanitaire.

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.

Depuis 1900, le nord-est de ce pays a connu 12 séismes d'une magnitude supérieure à 7, selon Brian Baptie, sismologue au British Geological Survey.

