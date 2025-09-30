Cinq personnes ont été tuées dans un tremblement de terre de magnitude 6,9 qui a frappé le centre des Philippines mardi soir, a indiqué la police locale mercredi matin.

Alors que l'ouest des Philippines a vu le passage d'un typhon le week-end dernier (ci-contre), l'autre extrémité du pays vient d'être victime d'un violent séisme. ATS

Keystone-SDA ATS

«Nous avons cinq décès confirmés», a déclaré à l'AFP l'officier de police Felipe Cabague de la municipalité de San Remigio, ajoutant qu'il n'avait pas de détails immédiats sur l'identité des victimes.

Le tremblement de terre a frappé au nord de l'île de Cebu à 21h59 (14h59 en Suisse) mardi, endommageant des bâtiments et des routes et provoquant des coupures de courant.