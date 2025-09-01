  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Plus de 800 morts Le bilan du séisme en Afghanistan s'alourdit fortement

ATS

1.9.2025 - 08:13

Plus de 800 personnes sont mortes et plus de 2700 ont été blessées dans l'est de l'Afghanistan. Le pays a été frappé dans la nuit par un séisme de magnitude 6, suivi d'au moins cinq répliques ressenties à des centaines de kilomètres, a annoncé lundi le gouvernement.

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne (image d'illustration).
L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne (image d'illustration).
sda

Keystone-SDA

01.09.2025, 08:13

01.09.2025, 10:25

En rapportant ce nouveau bilan lors d'une conférence de presse à Kaboul, le porte-parole du gouvernement Zabihullah Mujahid a précisé que 800 morts et 2500 blessés avaient été recensés dans la seule province de Kounar, ainsi que 12 morts et 255 blessés dans la province voisine de Nangahar, où a été localisé l'épicentre du séisme, à seulement huit kilomètres de profondeur.

Le séisme de magnitude 6 a frappé dans la nuit de dimanche à lundi l'est de l'Afghanistan, dans une région frontalière du Pakistan. L'épicentre du séisme, survenu à 23h47 (21h17 suisses) à une profondeur faible de 8 kilomètres, était situé à 42 kilomètres de Jalalabad, selon les sismologues américains.

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.

Les plus lus

Un alpiniste s'insurge: «J'ai vu une femme en soutien-gorge à 2700 mètres!»
En baskets Dior, Christian Constantin se déchire les ischios des deux jambes !
Voici 7 changements qui vous attendent en septembre
Carnet noir: un grand homme du sport suisse nous a quittés
Et si Trump prenait le contrôle de la Fed?  – «C'est un danger très sérieux»
«Contre Björn Borg, le bruit des avions était insupportable»