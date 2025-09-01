Plus de 800 personnes sont mortes et plus de 2700 ont été blessées dans l'est de l'Afghanistan. Le pays a été frappé dans la nuit par un séisme de magnitude 6, suivi d'au moins cinq répliques ressenties à des centaines de kilomètres, a annoncé lundi le gouvernement.

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne (image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

En rapportant ce nouveau bilan lors d'une conférence de presse à Kaboul, le porte-parole du gouvernement Zabihullah Mujahid a précisé que 800 morts et 2500 blessés avaient été recensés dans la seule province de Kounar, ainsi que 12 morts et 255 blessés dans la province voisine de Nangahar, où a été localisé l'épicentre du séisme, à seulement huit kilomètres de profondeur.

Le séisme de magnitude 6 a frappé dans la nuit de dimanche à lundi l'est de l'Afghanistan, dans une région frontalière du Pakistan. L'épicentre du séisme, survenu à 23h47 (21h17 suisses) à une profondeur faible de 8 kilomètres, était situé à 42 kilomètres de Jalalabad, selon les sismologues américains.

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.