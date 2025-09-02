  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Séisme en Afghanistan Chaque minute compte : les secouristes cherchent encore des rescapés

ATS

2.9.2025 - 06:12

Les secouristes poursuivaient leurs efforts mardi pour retrouver d'éventuels survivants dans les décombres des maisons rasées par le séisme ayant frappé l'est de l'Afghanistan. La catastrophe a fait plus de 800 morts.

Le tremblement de terre a touché des zones reculées dans les provinces montagneuses de Nangarhar, Kounar et Laghman, dans l'est de l'Afghanistan.
Le tremblement de terre a touché des zones reculées dans les provinces montagneuses de Nangarhar, Kounar et Laghman, dans l'est de l'Afghanistan.
ATS

Keystone-SDA

02.09.2025, 06:12

02.09.2025, 07:10

D'une magnitude 6 et suivi de cinq répliques au moins, le tremblement de terre a touché dimanche à minuit des zones reculées dans les provinces montagneuses de Nangarhar, Kounar et Laghman.

Le patron de l'autorité de gestion des catastrophes de la province de Kounar, Ehsanullah Ehsan, a indiqué que «les opérations ont continué tout au long de la nuit. Elles n'ont pas cessé». Certains des villages les plus durement touchés restent inaccessibles en raison des blocages de routes, a déclaré l'agence de l'ONU pour les migrations.

Plus de 800 morts. Le bilan du séisme en Afghanistan s'alourdit fortement

Plus de 800 mortsLe bilan du séisme en Afghanistan s'alourdit fortement

Dans la nuit, des dizaines d'habitants du village de Wadir dans le district de Nurgal (province de Kounar) ont continué de déblayer des maisons écroulées pour retrouver des disparus. Ailleurs, des familles ont mis en terre des corps, parfois d'enfants.

L'épicentre du tremblement de terre a été localisé à 27 km de Jalalabad, la capitale de la province de Nangarhar, à seulement huit kilomètres de profondeur, ce qui explique le lourd bilan et l'étendue des dégâts.

Un montant initial de cinq millions de dollars a été débloqué du fonds mondial d'intervention d'urgence de l'ONU, a indiqué lundi le secrétaire général des Nations unies, António Guterres.

Séisme meurtrier en 2023

Les autorités de l'Afghanistan, dirigé par les talibans, qui ont prévenu lundi qu'il s'agissait d'un bilan provisoire, ont fait état de 800 morts et 2500 blessés dans la province de Kounar ainsi que de 12 morts et 255 blessés dans celle de Nangarhar. La province de Laghman compte aussi des dizaines de blessés, d'après le porte-parole du gouvernement.

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne, qui concentre 15% de l'énergie sismique du monde.

Paysage dévasté. Dans un village afghan, le séisme n'a épargné «aucune famille»

Paysage dévastéDans un village afghan, le séisme n'a épargné «aucune famille»

Depuis 1900, le nord-est de ce pays a connu 12 séismes d'une magnitude supérieure à 7, selon Brian Baptie, sismologue au British Geological Survey. Après leur retour au pouvoir en 2021, les talibans ont été confrontés à un autre séisme d'ampleur: en 2023, dans la région d'Hérat, à l'autre extrémité de l'Afghanistan, à la frontière avec l'Iran, plus de 1500 personnes avaient été tuées et plus de 63'000 habitations détruites.

Les plus lus

Relation amoureuse cachée : le CEO de Nestlé évincé
Dangereuse faille : les utilisateurs de WhatsApp doivent agir immédiatement !
Carte de crédit : ces erreurs peuvent coûter beaucoup d’argent !
«Il y a eu des discussions fortes, ça ne sert à rien de mentir»
«Nous ne voulons pas polémiquer avec la France» - Des propos de Bayrou font un tollé
Accord Suisse UE: Coup de massue pour les propriétaires de panneaux solaires