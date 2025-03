La junte birmane a lancé un rare appel à l'aide internationale après le puissant tremblement de terre qui a secoué vendredi le pays. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence dans six régions devant l'étendue des dégâts.

Séisme Birmanie Le séisme de magnitude 7,7 a frappé le centre de la Birmanie, selon l'Institut géologique américain (USGS). Photo: sda Des personnes regardent un pont endommagé sur l'autoroute Naypyidaw-Yangon après un tremblement de terre, à Naypyidaw, au Myanmar, le 28 mars 2025 Photo: KEYSTONE Des pagodes endommagées après un tremblement de terre, le vendredi 28 mars 2025 à Naypyitaw, en Birmanie. Photo: KEYSTONE Un moine bouddhiste marche près d'un bâtiment endommagé dans l'enceinte d'un monastère après un tremblement de terre, le vendredi 28 mars 2025 à Naypyitaw. Photo: KEYSTONE Des sauveteurs travaillent sur le site d'un immeuble en construction qui s'est effondré après un tremblement de terre de magnitude 7,7 à Bangkok, en Thaïlande, le vendredi 28 mars 2025. Photo: KEYSTONE Des médecins et des personnes sont évacués après un tremblement de terre, dans un hôpital de Bangkok, en Thaïlande, le 28 mars 2025. Photo: KEYSTONE Séisme Birmanie Le séisme de magnitude 7,7 a frappé le centre de la Birmanie, selon l'Institut géologique américain (USGS). Photo: sda Des personnes regardent un pont endommagé sur l'autoroute Naypyidaw-Yangon après un tremblement de terre, à Naypyidaw, au Myanmar, le 28 mars 2025 Photo: KEYSTONE Des pagodes endommagées après un tremblement de terre, le vendredi 28 mars 2025 à Naypyitaw, en Birmanie. Photo: KEYSTONE Un moine bouddhiste marche près d'un bâtiment endommagé dans l'enceinte d'un monastère après un tremblement de terre, le vendredi 28 mars 2025 à Naypyitaw. Photo: KEYSTONE Des sauveteurs travaillent sur le site d'un immeuble en construction qui s'est effondré après un tremblement de terre de magnitude 7,7 à Bangkok, en Thaïlande, le vendredi 28 mars 2025. Photo: KEYSTONE Des médecins et des personnes sont évacués après un tremblement de terre, dans un hôpital de Bangkok, en Thaïlande, le 28 mars 2025. Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le chef de la junte Min Aung Hlaing s'est rendu dans un hôpital de la capitale Naypyidaw, où de nombreuses victimes sont traitées. «Nous voulons que la communauté internationale fournisse une aide humanitaire aussi rapidement que possible», a déclaré à l'AFP le porte-parole de la junte, Zaw Min Tun, à cet hôpital.

Les autorités n'ont communiqué aucun bilan humain, mais le fait que le pouvoir militaire, isolé depuis le coup d'Etat de février 2021, lance un appel à l'aide laisse penser qu'il pourrait s'agir d'une catastrophe de grande ampleur.

Le séisme de magnitude 7,7, peu profond, s'est produit à 16 kilomètres au nord-ouest de la ville de Sagaing (centre) en milieu de journée, et a été suivi par une réplique de magnitude 6,4 quelques minutes après, a annoncé l'Institut géologique américain (USGS).

Aussi à Bangkok

Les secousses ont été ressenties jusque dans la capitale thaïlandaise Bangkok à quelque mille kilomètres de là. Elles ont provoqué des scènes de panique. Des bureaux et des magasins ont été évacués, et certains services de métro suspendus.

Un immeuble de 30 étages en construction s'est effondré dans la capitale thaïlandaise. Des recherches ont débuté pour retrouver 43 ouvriers bloqués sur le site, selon les secours.

Séisme destructeur en Thaïlande Un puissant tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé vendredi le centre de la Birmanie, a annoncé l'Institut géologique américain (USGS). Les secousses ont été ressenties jusqu'en Thaïlande et en Chine. 28.03.2025

La Première ministre Paetongtarn Shinawatra a immédiatement annoncé la convocation d'une «réunion d'urgence» sur X et déclaré Bangkok en état d'urgence.

L'état d'urgence concerne les régions birmanes les plus affectées: Sagaing, Mandalay, Magway, le nord-est de l'Etat Shan, Naypyidaw et Bago, selon un communiqué. Zaw Min Tun a indiqué que des dons de sang étaient nécessaires pour des victimes à Mandalay, Naypyidaw et Sagaing.

Faille de Sagaing

Les séismes sont relativement fréquents en Birmanie. Six ont atteint ou dépassé une magnitude de 7 entre 1930 et 1956 près de la Faille de Sagaing, qui traverse le centre du pays du nord au sud.

En 2016, un séisme de magnitude 6,8 avait secoué l'ancienne capitale Bagan (centre), tuant trois personnes et provoquant l'effondrement des murs des temples de cette destination touristique.