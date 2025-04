Ski naturiste, cueillette sur autoroutes, pont de fromage et... F-35 ! Avez-vous repéré les poissons ?

Certains médias et institutions n'ont pas failli à la tradition des poissons d'avril en ce mardi 1er avril. Petit florilège non exhaustif des informations «bidon» qui ont titillé le sens critique des Helvètes.

Le pont du Kornhaus à Berne a été rénové et rebaptisé aux couleurs du fromage Emmental, annonce lundi le service de presse d'Emmentaler Switzerland. Instagram - Emmentaler

RAFALE AU LIEU DES F-35: Vous l’aurez sans doute remarqué, le poisson d’avril de la rédaction de blue News concernait cette année les avions de combat américains F-35.

Fraîchement intronisé à la tête du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), Martin Pfister n’a, en réalité, jamais reçu de lettre signée par des hauts gradés de l’armée lui demandant de revenir sur l’achat des avions américains F-35.

Malgré les doutes émis par certains parlementaires, le Conseil fédéral ne compte pas résilier le contrat pour l’acquisition de ces jets. Les Sept Sages estiment que renoncer à cet achat affaiblirait «considérablement» la capacité de défense de la Suisse, qui ne pourrait plus protéger efficacement son espace aérien à partir des années 2030.

En outre, le gouvernement part du principe que Washington respectera ses obligations légales ainsi que le prix fixe convenu. A la question de savoir s’il achèterait encore aujourd’hui un avion de combat aux Etats-Unis, il a relevé que le F-35 sera l’avion de combat le plus utilisé en Europe d’ici la fin de la décennie, étant donné que plusieurs pays européens ont aussi opté pour ce modèle. Au grand dam de nos voisins tricolores, la Suisse ne va donc pas s’octroyer d’avions de combat Rafale dans les années à venir.

JURA/ETATS-UNIS: Le président américain Donald Trump envisage de racheter la tour de Moron, cette tour partiellement détruite qui se dresse sur les hauteurs du Jura bernois, révèle le Quotidien Jurassien (QJ). Il veut s'en accaparer pour en faire une nouvelle Trump Tower avec un escalier non pas en pierre, mais en métal doré. Une nouvelle branche de l'A16 avec des stations de recharge Tesla conduira au pied de la tour qui abritera un casino. Le président des Etats-Unis promet de régler le problème en 24 heures en clamant «Make Jura Great again». Le vice-président JD Vance se rend d'ailleurs mardi sur la place, le Boeing Trump devant se poser sur l'aérodrome de Bassecourt (JU).

KATY PERRY EN VALAIS: Lancée en 2022, la Valais Film Commission annonce mardi la venue de sa première star internationale: la chanteuse pop Katy Perry. Intriguée après des discussions avec le styliste valaisan Kevin Germanier, elle a opté pour le Vieux-Pays pour le tournage de son prochain clip. Celui-ci sera tourné courant avril entre le plateau Studio13 à Sion, Crans-Montana et Zermatt.

POLICE VAUDOISE: Sur X, la police cantonale vaudoise annonce qu'elle déploie une montgolfière de surveillance routière. Baptisé «Argus», l'aérostat a été mis en service mardi matin pour surveiller les zones actuellement mal couvertes par le réseau de radars fixes et mobiles. Il observe le trafic à une altitude de 100 à 200 mètres. La police parle d'une innovation écologique et durable. Sans surprise, son QG se situe à Chateau-d'Oex.

ENVIRONNEMENT: Les Jeunes Vert-e-s présentent un plan décoiffant afin que la Suisse atteigne l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ils demandent la vente aux Etats-Unis des 50 sites les plus pollueurs, comme la raffinerie de Cressier (NE), l'usine Lonza à Viège (VS) ou l'aciérie de Gerlafingen (SO). Ils réclament aussi la cession à l'Allemagne de «la surface totale du réseau autoroutier» suisse et l'achat à la France de pâturages pour les vaches suisses. Enfin, la Confédération est appelée à introduire une nouvelle méthode de calcul qui permette de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre à la source – dans les pays où les combustibles ont été extraits – et non plus auprès des consommateurs finaux.

Tesla et caramel beurre salé

AUTOMOBILE: La Tribune de Genève révèle le différend qui oppose le gouvernement genevois au constructeur automobile américain Tesla. En 2023, l'exécutif avait décidé d'acheter à la firme d'Elon Musk sept voitures pour remplacer sa flotte officielle, pour 700'000 francs. Mais depuis qu'il est devenu le bras droit de Donald Trump, le magnat de la tech affiche des valeurs qui ne plaisent pas au Conseil d'Etat genevois. Ce dernier a donc voulu annuler sa commande. Mais Tesla ne l'entend pas de cette oreille, indiquant que les voitures sont en production et qu'elles seront livrées coûte que coûte cet été. Une belle bataille juridique se profile sur les bords du Léman.

ELECTIONS NE: Arcinfo donne des explications farfelues en lien avec les plus de 1600 bulletins déclarés nuls lors des élections cantonales du 23 mars: les listes des différents partis étaient collées ensemble par de la confiture, du caramel beurre salé ou du jus de fruits. Certains noms de candidats au Conseil d'Etat n'étaient pas justes, comme les exemples suivants: «Laurent Grave, Crystel Baffre, Céline Vérat, Maxime Grognon, Florence Tamère». Le journal indique que la Chancellerie va organiser des séances d'information pour aider la population à remplir correctement les bulletins et invite à une première séance mardi au Château.

LAUSANNE: Dans un communiqué, la Ville annonce un accord avec les associations économiques pour soutenir les petits commerces alimentaires. Boulangeries, pâtisseries, chocolateries, confiseries, boucheries, charcuteries, fromageries, pêcheries, poissonneries, épiceries, glaciers, traiteurs, torréfacteurs et magasins de thés auront désormais aussi le droit d'exploiter une terrasse. Maximum neuf places. La vente d'alcool ne sera, en revanche, pas autorisée.

«La Combe des fesses»: le ski en tenue d'Adam

AUTOROUTES: Après le refus par le peuple suisse d'élargir plusieurs tronçons autoroutiers, l'Office fédéral des routes (OFROU) veut revaloriser le cordon herbeux central, annonce lundi l'ancien conseiller national et conseiller d'Etat écologiste neuchâtelois Fernand Cuche. Il souhaite y planter des arbres fruitiers (cassis, myrtilliers, raisinets, fraisiers, groseilliers, voire de la vigne) et d'y proposer de l'autocueillette. Cela transformerait les bouchons en «moments de convivialité, de rencontres et de partage», ajoute l'ancien élu écologiste.

APP DE RENCONTRES: L'Association Transport et environnement (ATE) lance une nouvelle application de rencontre pour les usagers de la route. Baptisée «Green Date», elle prend en compte les comportements de mobilité personnels. Désormais, «les fans de SUV n'ont plus à prendre le risque de découvrir lors de leur première rencontre que l'autre personne est venue à vélo», écrit l'ATE.

SKI NATURISTE: Le domaine skiable de Villars-Gryon-Diablerets (VD) annonce mardi l'ouverture de la première piste de ski naturiste de Suisse. D'une longueur d'un kilomètre, la Combe d'Orsay, située en pleine nature, a été choisie pour son emplacement à l'écart du domaine skiable. Pour l'occasion, elle a été renommée «la Combe des Fesses», indique la station vaudoise. Elle ajoute que le téléski a été modifié pour une question de confort: une peau de mouton a été installée sur chaque perche et le vérin pneumatique a été remplacé pour amortir au mieux les chocs au départ du remonte-pente. La piste est ouverte pour un test jusqu'à la fin de saison, dimanche prochain.

ECHANGISME: Le château médiéval du Schlossberg à La Neuveville (BE), au bord du lac de Bienne, va devenir un club libertin haut de gamme sous le nom de «L'huître bleue», écrit le Journal du Jura. Ce projet est porté par des investisseurs belges de la société «Les Plaisirs du Plat Pays». L'idée n'est pas de dénaturer le site historique, mais d'y créer «un espace d'utilité publique». Un arrêt de bus pourrait voir le jour près de ce nouvel écrin libertin. «L'Huître bleue» entend devenir le 1er club échangiste labellisé «Grand Chasseral».

ESPÈCES ENVAHISSANTES: Frapp annonce qu'une nouvelle espèce envahissante a été repérée dans le canton de Fribourg, après le capricorne asiatique: le hanneton bernois, «connu pour son habitude de produire des sons ressemblant à du yodel lorsqu'il se regroupe en essaim». Selon le média en ligne, les nuisances liées à son chant sont à l'origine de plusieurs signalements, notamment en Gruyère et en Singine. Les scientifiques pensent que ces sons sont un moyen de défense contre les prédateurs: avec son chant, le hanneton bernois parvient à tromper les oiseaux insectivores qui le confondent avec un randonneur. Pour limiter l'invasion, les autorités recommandent de diffuser des enregistrements de cloches de vaches près des zones infestées, ce qui perturberait leur communication et les pousserait à migrer vers des régions plus calmes.

SPONSOR SEDUNOIS POUR SERVETTE: Le fendant «La Dame de Sion» sera le prochain sponsor maillot du Servette FC, rival historique du FC Sion, annonce mardi Rhône FM. La maison «Les Fils de Charles Favre SA» a signé un contrat pour trois saisons avec le club genevois. «S'attendant à des réactions, la direction souligne qu'il ne s'agit pas d'une opération contre le FC Sion, mais pour La Dame de Sion», précise la radio valaisanne sur son site internet.

Chaussures à roulettes chez Swiss

FROMAGE: Le pont du Kornhaus à Berne a été rénové et rebaptisé aux couleurs du fromage Emmental, annonce lundi le service de presse d'Emmentaler Switzerland. L'ensemble s'inspire de la mythique combinaison des skieurs suisses des années 1980. Pour arriver à ce résultat, l'interprofession assure avoir mis au point «une toute nouvelle technique de construction avec des matériaux perméables à l'air, qui donne à l'ouvrage non seulement une authenticité visuelle, mais lui assure aussi une incroyable légèreté».

SCOUTISME: Le mouvement scout de Suisse annonce mardi dans un communiqué deux nouveaux éléments vestimentaires officiels à sa tenue: des baskets blanches et un parapluie. Ces nouveaux vêtements doivent renforcer «le sentiment d'appartenance et sont adaptés à la vie quotidienne des scouts», précise le texte. Les baskets blanches «symbolisent l'esprit d'équipe moderne» et le parapluie souligne «la résistance des scouts aux intempéries», écrit le mouvement.

TRAFIC AÉRIEN: La compagnie Swiss annonce le lancement au 1er juillet d'un nouveau modèle de chaussures révolutionnaire pour ses équipages, le Swiss Crew Shoe. Equipées de roulettes rétractables, elles permettront au personnel de se déplacer plus vite entre deux avions et à l'intérieur de ceux-ci, de quoi permettre des gains de temps d'une heure par jour. Le design se distingue par l'ajout de lumières LED du plus bel effet. Les passagers pourront ainsi identifier le personnel immédiatement.

Taxe aquatique

«AAREBÖÖTLE» TAXÉ: L'essor des excursions en bateau pneumatique sur l'Aar incite les communes concernées à réagir. Plusieurs d'entre elles, situées entre Thoune et Berne, ont introduit une taxe de passage qui sera prélevée en différents points de passage, écrivent les publications bernoises de Tamedia. La taxe sera de 5 francs par bateau.

REVENDICATIONS TERRITORIALES: La politique de revendications territoriales de Donald Trump fait des émules dans le Seeland bernois, note le Bieler Tagblatt. La commune de Gléresse (Ligerz) réclame ainsi la souveraineté sur l'Ile St-Pierre. «Nous en avons besoin pour le développement touristique. Nous devons l'avoir», exige la présidente de la commune dans le BT. Aujourd'hui, la presqu'île fait partie de Douane-Tüscherz, une situation qui n'a politiquement aucun sens, plaide Gléresse.

«HOBBY HORSING»: Les Vert'libéraux zurichois exigent l'interdiction sur le territoire cantonal de recourir à des chevaux lors de manifestations publiques. Les cavaliers engagés dans des fêtes comme le Sechseläuten devront à l'avenir monter des «chevaux de bâton», des «ersatz» utilisés pour la pratique du «hobby horsing». Des impératifs écologiques sont évoqués, ainsi que la nécessité de réduire les risques d'accidents et donc les coûts de la santé.

ARCHÉOLOGIE: Le quotidien Die Südostschweiz explique que des travaux sur un giratoire à une sortie de l'A13 ont permis de découvrir des armes et des équipements comme des projectiles de lance-pierres et des clous de chaussures attribués aux soldats romains de l'époque. Cela pourrait indiquer la présence d'une voie romaine jusqu'ici inconnue dans le secteur et nécessiter de nouvelles fouilles, qui entraîneront la fermeture totale du tracé nord près de Zizers (GR), pour une durée indéterminée.

ABATTOIRS: Les abattoirs au centre-ville de Zurich, qui seront fermés à l'été 2026, laisseront la place à des places de jeux et un «show room» pour la boucherie, s'amuse le Tages-Anzeiger. Les élèves pourront ainsi découvrir toutes les étapes de la transformation d'un animal en viande. Le but étant de «développer une conscience plus aiguë en matière de consommation de produits carnés». Face aux critiques de parents, une table ronde sera mise sur pied.

L'EXCEPTION GRUÉRIENNE: A signaler que La Gruyère ne veut plus de poisson d'avril et le fait savoir: «du point de vue de La Gruyère, l'heure n'est plus à la plaisanterie pour les médias. Alors que les fake news inondent le monde, il ne semble pas opportun d'en rajouter. D'autant qu'avec la caisse de résonance des réseaux sociaux, un article humoristique échappe rapidement à son auteur, rendant tout démenti inefficace. Il contribuera ainsi à la désinformation et à la perte de confiance vis-à-vis de la presse.»