Après l'attaque au couteau, mardi, contre la maire nouvellement élue de Herdecke dans la région de la Ruhr, c'est sa fille qui est soupçonnée. La juriste de 57 ans a désigné la jeune femme de 17 ans comme étant l'agresseur, ont annoncé les enquêteurs de Hagen.

Prélèvement d'indices après l'agression de la maire élue de Herdecke dpa

Mardi, la maire nouvellement élue de la ville allemande de Herdecke, Iris Stalzer, a été blessée de plusieurs coups de couteau, mettant sa vie en danger. La malheureuse a été retrouvée à son domicile et a été transportée dans une clinique par un hélicoptère de secours, où elle a été admise en soins intensifs, selon un porte-parole de la police de Hagen.

La brigade criminelle a aussitôt ouvert une enquête. Et la police a donné de nouveaux détails mercredi après-midi. Lors d'une conférence de presse, le procureur général Bernd Halldorn, la directrice des opérations Ursula Schönberg et le chef de la brigade criminelle Jens Rautenberg ont déclaré que la fille adoptive d'Iris Stalzer, âgée de 17 ans, était fortement suspectée.

La victime aurait accusé sa fille d'être l'auteur du crime lors d'un premier interrogatoire mardi soir. Les éléments découverts dans la maison confirment ce soupçon, a déclaré l'enquêteur: «Nous partons du principe, d'après les traces sur le lieu du crime, que la fille est responsable des blessures». D'un point de vue juridique, l'affaire est actuellement classée comme blessure dangereuse et non plus comme tentative de meurtre.

La fille a elle-même appelé les secours

Selon la police, la fille adoptive a elle-même appelé les secours mardi pour signaler un prétendu cambriolage. La responsable d'intervention Schönberg a raconté que l'élue avait été trouvée par les forces de l'ordre arrivant sur place, assise dans un fauteuil et grièvement blessée. «Nous avons entre-temps la bonne nouvelle que la vie de Mme Stalzer n'est plus en danger», a déclaré Mme Schönberg.

Selon les constatations, l'acte s'est déroulé dans la cave de la maison. «Les traces indiquent que Mme Stalzer s'est ensuite traînée jusqu'au rez-de-chaussée», a ajouté M. Rautenberg. Il n'y a pas de traces à l'extérieur de la maison.

Le procureur général Halldorn a déclaré qu'une présentation en garde à vue n'était pas envisagée pour le moment. Les deux jeunes - la fille et le fils adoptif de 15 ans - seront remis mercredi aux services sociaux. "La procédure d'enquête se poursuit, comme dans tout autre cas", a déclaré Halldorn. Il s'agit d'un "cas individuel", a souligné le juriste.

Mme Stalzer avait été élue maire de cette ville de 22'500 habitants dans la région de la Ruhr lors du second tour des élections, il y a tout juste une semaine et demie. L'attaque de mardi midi avait suscité l'émoi dans tout le pays.