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Oh la boulette «Sa Majesté le Roi est décédée» : une radio annonce par erreur la mort de Charles III !

Clara Francey

20.5.2026

Une radio locale du sud-est de l'Angleterre a présenté mercredi ses excuses au roi Charles III et à ses auditeurs, pour avoir annoncé par erreur la mort du souverain, mettant en cause un dysfonctionnement informatique.

Agence France-Presse

20.05.2026, 20:10

20.05.2026, 20:13

«La procédure ‹Monarch› – que toutes les radios britanniques tiennent prête tout en espérant ne jamais avoir à y recourir – a été déclenchée par erreur mardi après-midi, annonçant à tort le décès de Sa Majesté le Roi», a écrit sur Facebook le directeur de Radio Caroline, Peter Moore.

Il a mis en avant «une erreur informatique survenue dans le studio principal». L'émission de mardi après-midi n'est pas disponible en replay sur le site de la radio, basée dans l'Essex (sud-est de l'Angleterre).

Radio Caroline «a eu le plaisir de diffuser le message de Noël de Sa Majesté la reine (Elizabeth II, décédée en septembre 2022), et désormais celui du roi, et nous espérons pouvoir continuer à le faire pendant de nombreuses années encore», a écrit le directeur.

Après s'être rendue compte de l'erreur, la station, qui a été créée en 1964, a présenté ses excuses à l'antenne, puis sur les réseaux sociaux, au roi et aux auditeurs «pour le désagrément occasionné».

Charles III était en visite en Irlande du Nord mardi après-midi au moment où Radio Caroline a annoncé par erreur son décès. Le roi, âgé de 77 ans, est toujours soigné pour un cancer dont il avait révélé l'existence en février 2024.

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