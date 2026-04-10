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Prévisions météo Sable du Sahara et «pluie de sang»: le temps va se gâter

Valérie Passello

10.4.2026

Il a fait chaud ces derniers jours, trop pour la saison. Mais le soleil va céder sa place à un temps plus brumeux samedi soir, chargé de sable du Sahara, avant l'arrivée de la pluie dimanche: les températures chuteront. 

Chargées de sable du Sahara, les précipitations son parfois baptisées «pluies de sang».
Chargées de sable du Sahara, les précipitations son parfois baptisées «pluies de sang».
KEYSTONE

Valérie Passello

10.04.2026, 12:23

10.04.2026, 12:24

Lorsque le ciel est chargé de poussières du Sahara et qu'il se met à pleuvoir, l'eau est alors colorée: ce phénomène est parfois nommé «pluie de sang». Même si elle est plus inoffensive que son nom le suggère, cette pluie teintée de jaune ou d'ocre pourrait bien survenir dimanche, laissant un souvenir de son passage sur nos carrosseries.

Il va donc falloir bien profiter du beau temps prévu samedi. Pour le premier jour du week-end, MétéoSuisse annonce un temps bien ensoleillé, avec quelques rares bancs de grisailles en début de matinée le long des cours d'eau du Plateau. L'après-midi, quelques cumulus bourgeonneront en montagne, avant l'arrivée depuis l'ouest de voiles nuageux.

La nébulosité augmentera franchement dans la soirée ou durant la nuit de samedi à dimanche. «Et quelques poussières sahariennes rendront parfois l'atmosphère un peu laiteuse», indique encore MétéoSuisse. Des orages pourront déjà éclater au Nord des Alpes. 

Le mercure plonge

Dimanche, le mercure ne grimpera pas plus haut que 12°C en plaine, 18°C en Valais. Les fameuses «pluies de sang» sont à attendre surtout en fin d'après-midi et en soirée, lessivant la poussière su Sahara jusqu'alors en suspension dans l'atmosphère.

Le Valais sera un peu mieux dégagé, avec une tendance au foehn.

Lundi et mardi le temps sera toujours à la pluie. Il fera en moyenne 10°C à 13°C sur la période et toujours un peu plus doux en Valais.

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10.04.2026

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