«Il m'a traitée d'idiote» Sacrée Miss Univers 2025, la candidate mexicaine prend une revanche cinglante !

ATS

21.11.2025 - 05:54

Une véritable revanche pour la candidate mexicaine: Fatima Bosch a été sacrée Miss Univers 2025, vendredi en Thaïlande. Elle avait été la cible de critiques publiques d'un animateur, qui avaient suscité l'indignation jusqu'à la présidente du Mexique.

Keystone-SDA

21.11.2025, 05:54

21.11.2025, 07:05

Lors d'une réunion de préparation filmée, l'animateur de Miss Univers Nawat Itsaragrisil avait qualifié d'"idiote» la participante, après lui avoir notamment reproché de ne pas avoir publié sur ses réseaux sociaux une vidéo promotionnelle sur la Thaïlande, pays où se tenait cette année la compétition.

La miss, furieuse, avait quitté la salle, suivie de quelques-unes de ses collègues. «Ce que votre directeur a fait est irrespectueux: il m'a traitée d'idiote», s'était indignée Fatima Bosch devant les journalistes présents. «Le monde doit être témoin de cela, car nous sommes des femmes indépendantes et cet espace nous permet de faire entendre notre voix.»

L'épisode avait fait réagir la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, qui a déclaré «rendre hommage» à la miss, dont la réaction est «un exemple de la manière dont nous, les femmes, devons nous exprimer» face aux agressions. L'animateur avait ensuite présenté ses excuses.

Plus de 120 candidates venues du monde entier étaient réunies pour tenter de remporter le titre de Miss Univers, considéré comme l'un des plus importants concours de beauté internationaux. Derrière le Mexique trônent les candidates thaïlandaise, vénézuélienne et philippine.

