«Alerte-enlèvement» «Saine et sauve» : la jeune fille enlevée dans l'Orne a été retrouvée

Basile Mermoud

25.9.2025

Une jeune fille de 12 ans enlevée mercredi soir dans l'Orne par un ami de son père, a été retrouvée jeudi en Loire-Atlantique et le suspect a été placé en garde à vue, a annoncé le parquet d'Argentan qui a levé l'alerte enlèvement.

L'enfant, prénommée Lucie, «a été enlevée à Dompierre» mercredi vers 22h30.
L'enfant, prénommée Lucie, «a été enlevée à Dompierre» mercredi vers 22h30.

Agence France-Presse

25.09.2025, 19:12

25.09.2025, 19:14

Selon la gendarmerie, qui a procédé à l'interpellation à Montbert vers 18h, la jeune fille est «saine et sauve». L'homme de 34 ans, déjà condamné pour des faits de violences sur mineur, a été placé en garde à vue pour arrestation, enlèvement ou détention arbitraire de mineur de 15 ans, a précisé le parquet dans un communiqué.

La jeune fille, qui selon l'enquête entretenait des «relations» avec cet homme, «sera entendue et prise en charge en qualité de victime et restituée à ses parents à l'issue», ajoute le parquet. Le dispositif alerte enlèvement avait été déclenché jeudi vers 15h après la disparition la veille à Dompierre (Orne) de la mineure.

Le téléphone portable du suspect avait été localisé pour la dernière fois «dans la région de Rennes» tôt jeudi matin, avait précisé le procureur de la République d'Argentan, Christophe Bogliolo.

Département de l'Orne. Alerte enlèvement déclenchée pour une adolescente de 12 ans

Département de l'OrneAlerte enlèvement déclenchée pour une adolescente de 12 ans

L'enfant, prénommée Lucie, «a été enlevée à Dompierre» mercredi vers 22h30. «De type caucasien, mesurant 1,63 m, brune aux cheveux longs, mince (...) elle a une cicatrice discrète à l’œil gauche, porterait une chevalière dorée à la main droite et une montre-bracelet rose», détaille l'alerte enlèvement. «Elle porterait un jogging gris, un sweat beige et des chaussons».

Quant au suspect, dénommé Charles Foury, c'est «un homme de 34 ans, de type caucasien. Il porterait un pantalon de treillis, des chaussures de sécurité et une veste rouge et noire», ajoute l'alerte.

Selon le procureur d'Argentan, l'homme est un ami du père de Lucie, avec lequel cette dernière avait «des relations». Le mis en cause a déjà été condamné «notamment pour des faits de violences par conjoint et sur mineur de 15 ans et de menace de mort réitérée» et fait l'objet d'une mesure de tutelle.

Ce sont la mère et le beau-père de la mineure qui ont donné l'alerte après avoir constaté sa disparition de leur domicile de Dompierre mercredi vers 22H30, prévenant immédiatement la gendarmerie. Dès mercredi soir, une équipe cynophile a été dépêchée pour des recherches aux abords du domicile de la jeune fille, a indiqué à l'AFP la gendarmerie nationale.

Véhicule repéré près d'Avranches

Le suspect était soupçonné de circuler à bord d'un véhicule Citroën C5 gris foncé immatriculé CF-109-ZL. Le procureur d'Argentan indique que ce véhicule, «emprunté au père de la mineure» mercredi à partir de 19H30, a été localisé jeudi à 03H30 sur la RN175, à proximité d'Avranches, dans le sens Caen - Rennes.

Une enquête en flagrance du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans a été confiée par le parquet d'Argentan aux gendarmes de la section de recherches de Caen et à la brigade de recherches de Domfront-en-Poiraie.

Procès Jubillar. Ni amant, ni rôdeur: «Tout ramène» au mari, dit l'enquêteur

Procès JubillarNi amant, ni rôdeur: «Tout ramène» au mari, dit l'enquêteur

Adopté en France en février 2006, «alerte-enlèvement» est un dispositif d'alerte massive et immédiate déployé pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan «Amber Alert», créé au Texas en 1996, après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman.

Il a été déclenché en France à plus d'une trentaine de reprises depuis sa création. Il n'est activé que si plusieurs critères sont réunis: il faut un enlèvement avéré et pas une simple disparition, la victime doit être mineure, son intégrité physique ou sa vie doivent être en danger et des éléments d'information doivent permettre de la localiser.

