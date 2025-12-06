Plus de 30'000 personnes ont fêté, samedi à Fribourg, Saint Nicolas et son cortège. Dans son discours, prononcé depuis la terrasse de la cathédrale, l'évêque de Myre a délivré un message de paix et écorné, dans l'actualité locale, l'assainissement financier de l'Etat.

Saint Nicolas attire plus de 30'000 personnes à Fribourg - Gallery L'évêque de Myre a une nouvelle fois enchanté petits et grands, avec un public non seulement fribourgeois mais venant aussi d'ailleurs. Photo: ATS Avant de prononcer son discours, Saint Nicolas a accompli le traditionnel cortège sur son fidèle compagnon, l'âne Balou. Photo: ATS Dans son discours, Saint Nicolas, le patron de la ville de Fribourg, a évoqué des sujets de l'actualité locale, suisse et internationale. Photo: ATS

Keystone-SDA ATS

«Mes biens chers enfants», a entamé Saint Nicolas en s'adressant à la foule. «Mon cœur déborde de joie en vous voyant au pied de ma chère cathédrale! Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce voyage a été long», a-t-il noté, entouré des pères fouettards ainsi que des deux saintes patronnes de la Ville, Sainte Barbe et Sainte Catherine.

Saint Nicolas a évoqué les primes maladie ou le centenaire de la naissance de l'artiste Jean Tinguely. La paix dans le monde est revenue comme chaque année. «Tant de guerres, tant de voix qui se taisent. Même la Suisse, pourtant si fière de sa neutralité, n’a pas toujours trouvé les mots pour encourager la paix», a-t-il confié.

Les festivités ont démarré vendredi sous le signe de la joie et de l’enfance. La journée de dimanche sera dédiée aux familles.