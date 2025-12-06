  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Mon cœur déborde de joie» Saint Nicolas attire plus de 30'000 personnes à Fribourg

ATS

6.12.2025 - 19:44

Plus de 30'000 personnes ont fêté, samedi à Fribourg, Saint Nicolas et son cortège. Dans son discours, prononcé depuis la terrasse de la cathédrale, l'évêque de Myre a délivré un message de paix et écorné, dans l'actualité locale, l'assainissement financier de l'Etat.

Saint Nicolas attire plus de 30'000 personnes à Fribourg - Gallery
Saint Nicolas attire plus de 30'000 personnes à Fribourg - Gallery. L'évêque de Myre a une nouvelle fois enchanté petits et grands, avec un public non seulement fribourgeois mais venant aussi d'ailleurs.

L'évêque de Myre a une nouvelle fois enchanté petits et grands, avec un public non seulement fribourgeois mais venant aussi d'ailleurs.

Photo: ATS

Saint Nicolas attire plus de 30'000 personnes à Fribourg - Gallery. Avant de prononcer son discours, Saint Nicolas a accompli le traditionnel cortège sur son fidèle compagnon, l'âne Balou.

Avant de prononcer son discours, Saint Nicolas a accompli le traditionnel cortège sur son fidèle compagnon, l'âne Balou.

Photo: ATS

Saint Nicolas attire plus de 30'000 personnes à Fribourg - Gallery. Dans son discours, Saint Nicolas, le patron de la ville de Fribourg, a évoqué des sujets de l'actualité locale, suisse et internationale.

Dans son discours, Saint Nicolas, le patron de la ville de Fribourg, a évoqué des sujets de l'actualité locale, suisse et internationale.

Photo: ATS

Saint Nicolas attire plus de 30'000 personnes à Fribourg - Gallery
Saint Nicolas attire plus de 30'000 personnes à Fribourg - Gallery. L'évêque de Myre a une nouvelle fois enchanté petits et grands, avec un public non seulement fribourgeois mais venant aussi d'ailleurs.

L'évêque de Myre a une nouvelle fois enchanté petits et grands, avec un public non seulement fribourgeois mais venant aussi d'ailleurs.

Photo: ATS

Saint Nicolas attire plus de 30'000 personnes à Fribourg - Gallery. Avant de prononcer son discours, Saint Nicolas a accompli le traditionnel cortège sur son fidèle compagnon, l'âne Balou.

Avant de prononcer son discours, Saint Nicolas a accompli le traditionnel cortège sur son fidèle compagnon, l'âne Balou.

Photo: ATS

Saint Nicolas attire plus de 30'000 personnes à Fribourg - Gallery. Dans son discours, Saint Nicolas, le patron de la ville de Fribourg, a évoqué des sujets de l'actualité locale, suisse et internationale.

Dans son discours, Saint Nicolas, le patron de la ville de Fribourg, a évoqué des sujets de l'actualité locale, suisse et internationale.

Photo: ATS

Keystone-SDA

06.12.2025, 19:44

06.12.2025, 20:09

«Mes biens chers enfants», a entamé Saint Nicolas en s'adressant à la foule. «Mon cœur déborde de joie en vous voyant au pied de ma chère cathédrale! Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce voyage a été long», a-t-il noté, entouré des pères fouettards ainsi que des deux saintes patronnes de la Ville, Sainte Barbe et Sainte Catherine.

Saint Nicolas a évoqué les primes maladie ou le centenaire de la naissance de l'artiste Jean Tinguely. La paix dans le monde est revenue comme chaque année. «Tant de guerres, tant de voix qui se taisent. Même la Suisse, pourtant si fière de sa neutralité, n’a pas toujours trouvé les mots pour encourager la paix», a-t-il confié.

Les festivités ont démarré vendredi sous le signe de la joie et de l’enfance. La journée de dimanche sera dédiée aux familles.

Les plus lus

Quatre jeunes Fribourgeois morts sur la route dans l'Ain
L'accessibilité financière, la grande faiblesse de Trump - et un danger pour les républicains
Camille Rast frôle le podium, Alice Robinson en patronne
Dates, lieux et horaires : le calendrier de la Nati est connu !
Servette se donne un peu d’air, Thoune fait de la magie