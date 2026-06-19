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Sainte-Croix Violent brigandage commis par cinq jeunes personnes

ATS

19.6.2026 - 17:27

Cinq jeunes personnes ont commis un violent cambriolage lundi dernier dans un logement à Sainte-Croix (VD). Elles ont menacé une femme avec une arme de poing avant de la ligoter et la bâillonner à l'aide de ruban adhésif. Bien que particulièrement choquée, la victime n'a pas été blessée. Les auteurs se sont ensuite enfuis, emportant notamment de l'argent et des produits stupéfiants. Ils ont pu être arrêtés.

Le brigandage a nécessité l'engagement de patrouilles de la gendarmerie vaudoise, appuyées d'un hélicoptère d'Heli Lausanne ainsi que de la brigade canine, de la Police du Nord vaudois et de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Photo symbolique).
Le brigandage a nécessité l'engagement de patrouilles de la gendarmerie vaudoise, appuyées d'un hélicoptère d'Heli Lausanne ainsi que de la brigade canine, de la Police du Nord vaudois et de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

19.06.2026, 17:27

19.06.2026, 17:34

Le brigandage a eu lieu en plein jour, un peu avant 17h00, indique vendredi la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Un important dispositif policier a été mis en place, ce qui a permis d'interpeller cinq individus peu après les faits à bord d'un véhicule sur le territoire vaudois, relate-t-elle.

Il s'agit de deux mineurs, ressortissants suisse et français, âgés de 16 et 17 ans. Les trois autres individus, ressortissants suisse, érythréen et kosovar, sont âgés de 19, 20 et 21 ans. Les cinq personnes interpellées habitent dans la région du Nord vaudois, précise aussi la police. Ils ont tous été placés en détention provisoire.

Le Ministère public et le Tribunal des mineurs ont été avisés. Une enquête a été ouverte et les investigations ont été confiées aux enquêteurs de la Police de sûreté. A ce stade des investigations, les premiers éléments recueillis indiquent que le mobile des auteurs pourrait être lié à la présence de produits stupéfiants dans le logement.

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