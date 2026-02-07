  1. Clients Privés
Production pas si légale Macédoine du Nord: saisie record de 40 tonnes de cannabis !

ATS

7.2.2026 - 21:39

La police de Macédoine du Nord a saisi plus de 40 tonnes de cannabis, un record dans ce pays, lors d'une opération visant des entreprises produisant du cannabis thérapeutique, a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur.

Selon la justice serbe, ce cannabis provenait de Macédoine du Nord, des allégations sur lesquelles enquête Skopje.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.02.2026, 21:39

La culture du cannabis à usage thérapeutique est autorisée depuis 2016 dans ce pays des Balkans. Les autorités ont découvert «une série d'irrégularités et des non-conformités importantes» dans les quantités et la gestion de la production par ces entreprises, a expliqué un porte-parole du ministère de l'Intérieur de Macédoine du Nord lors d'une conférence de presse.

Selon des médias locaux, le cannabis n'était pas entreposé ou transformé conformément à la réglementation sur l'usage médical, mais était plutôt destiné au trafic ou à un usage illégal.

Environ neuf tonnes de cannabis et plus de 1.300 bouteilles d'huile de cannabis ont été saisies dans une société basée à Skopje, la capitale, selon ce porte-parole, Goce Andreevski.

Plus de 31 tonnes de cannabis et de biomasse de chanvre (résidus de la plante à partir desquels peut être obtenue notamment de l'huile, ndlr) ont également été saisies dans plusieurs entreprises du sud-est du pays, a-t-il ajouté.

Opération en cours

L'opération, qui a débuté jeudi, est toujours en cours, a-t-il souligné, sans préciser le nombre d'éventuelles arrestations ou la valeur à la revente du cannabis saisi. Le Parquet en charge du crime organisé et de la corruption a indiqué que les détails seraient publiés une fois l'opération terminée.

Selon M. Andreevski, l'opération en Macédoine du Nord a été déclenchée après la récente arrestation en Serbie voisine – où la production de cannabis est illégale – d'un des propriétaires de l'entreprise visée à Skopje. Ce dernier fait partie de suspects arrêtés après la saisie dans un village serbe fin janvier de cinq tonnes de cannabis.

Selon la justice serbe, ce cannabis provenait de Macédoine du Nord, des allégations sur lesquelles enquête Skopje. Une enquête a été ouverte en coordination avec les autorités serbes sur les liens entre la Macédoine du Nord et le cannabis saisi en Serbie, avait indiqué plus tôt le parquet à Skopje.

