Pérou Saison des pluies: 56 morts et plus de 4000 sinistrés

ATS

4.2.2026 - 20:30

Les fortes précipitations qui frappent plusieurs régions du Pérou depuis décembre, en pleine saison des pluies, ont fait jusqu'à présent 56 morts et plus de 4000 sinistrés, a annoncé mercredi l'Institut national de défense civile (Indeci).

La saison des pluies, correspondant à l'été austral, s'étend généralement jusqu'à avril. (image d'illustration)
La saison des pluies, correspondant à l'été austral, s'étend généralement jusqu'à avril. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.02.2026, 20:30

La plupart des victimes sont mortes dans des glissements de terrain, des inondations et des crues provoqués par les pluies continues dans les régions andines et amazoniennes du pays. Quatorze personnes ont été tuées par la foudre.

Le nombre de morts «s'élève à ce jour à 56», a indiqué à l'AFP le général Luis Arroyo, à la tête de l'Indeci, faisant également état de «4094 sinistrés» et 1584 logements devenus inhabitables.

Désormais, «les pluies se concentrent dans la sierra centrale et le sud du pays», a-t-il ajouté. La saison des pluies, correspondant à l'été austral, s'étend généralement jusqu'à avril.

Lors de la saison précédente, entre décembre 2024 et avril 2025, les fortes intempéries avaient fait 96 morts et plus de 127'000 sinistrés, selon l'Indeci.

