Les avocats du jihadiste Salah Abdeslam ont démenti mardi que la compagne du seul membre des commandos du 13 Novembre 2015 encore en vie soit enceinte et regretté une «polémique indigne» en cette journée d'hommage aux victimes du terrorisme.

Salah Abdeslam est détenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

«Nous apprenons, consternés, qu'une avocate s'est crue autorisée à diffuser la prétendue information selon laquelle la compagne de Monsieur Salah Abdeslam serait enceinte. C'est parfaitement faux», ont déclaré dans un communiqué les avocats parisiens Olivia Ronen, Benoît David et Martin Vettes, et bruxellois Delphine Paci et Harold Sax.

«Nous déplorons que les médias qui ont relayé cette ‹nouvelle› n'aient pas pris la peine de la vérifier», ont-ils ajouté, rappelant «que Monsieur Salah Abdeslam a le droit à une vie privée et qu'il nous appartient de défendre celle-ci, y compris en poursuivant en justice ceux qui y porteraient atteinte».

«Enfin, en cette journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, nous regrettons cette polémique indigne et adressons nos pensées les meilleures aux victimes des attentats du 13 novembre 2015» à Paris «et du 22 mars 2016» à Bruxelles, qui ont fait respectivement 130 et 32 morts, ont-ils conclu.

Sur le plateau de CNews, Samia Maktouf, avocate de parties civiles au procès des attentats du 13-Novembre, a affirmé mardi matin qu'il «semblerait que l'épouse qu'il a choisie parmi des centaines de demandes serait enceinte».

Agé de 35 ans, Salah Abdeslam a été condamné à la réclusion à perpétuité incompressible et est détenu à la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).