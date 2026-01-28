  1. Clients Privés
Accusée d'atteinte à la liberté de croyance Sanija Ameti garde le silence devant les juges à Zurich

ATS

28.1.2026 - 11:17

Le procès de la co-présidente d'Operation Libero, Sanija Ameti, s'est ouvert mercredi matin à Zurich. Accusée d'atteinte à la liberté de croyance et des cultes, elle a décidé de ne pas s'exprimer. Le procureur met en cause la crédibilité de sa ligne de défense.

L'actuelle co-présidente d'Operation Libero, Sanija Ameti, risque une peine pécuniaire avec sursis et une amende.
L'actuelle co-présidente d'Operation Libero, Sanija Ameti, risque une peine pécuniaire avec sursis et une amende.
ATS

Keystone-SDA

28.01.2026, 11:17

28.01.2026, 11:21

Dans les interrogatoires, Sanija Ameti avait déclaré qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'elle avait tiré sur la photo d'une représentation de Jésus et de Marie. En septembre 2024, elle a posté sur Instagram l'image d'une illustration pieuse d'un catalogue de vente, qu'elle avait criblée de balles.

Politique. Opération Libero doit se chercher une nouvelle présidence

PolitiqueOpération Libero doit se chercher une nouvelle présidence

«Elle doit tout de même avoir vu les visages de Marie et de Jésus», s'est exclamé le procureur devant le Tribunal de district de Zurich. Ce dernier a condamné les attaques contre l'accusée, qui ont nécessité une protection policière, mais il a rappelé que Sanija Ameti devait respecter la loi.

Selon lui, la politicienne qui a quitté les Vert'libéraux n'a montré aucun réel regret. Elle risque une peine pécuniaire avec sursis et une amende. Le jugement est attendu d'ici à la fin la journée.

