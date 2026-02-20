  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pharma Sanofi poursuivi pour «incitations illégales» auprès des médecins

ATS

20.2.2026 - 13:47

Le procureur général du Texas a engagé des poursuites contre Sanofi, l'accusant de pratiques illégales qui visent à inciter les médecins à prescrire ses médicaments plutôt que ceux des concurrents, selon un communiqué de la justice texane.

Une procédure est ouverte contre Sanofi dans l'état du Texas aux Etats-Unis (archives).
Une procédure est ouverte contre Sanofi dans l'état du Texas aux Etats-Unis (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.02.2026, 13:47

20.02.2026, 13:52

Le procureur général Ken Paxton «réclame plus d'un million de dollars de dommages et intérêts» au laboratoire pharmaceutique français pour avoir mis en place un «système illégal» consistant à proposer aux professionnels de santé «des services infirmiers et un soutien au remboursement», dans le but d'influencer le choix des médicaments prescrits, selon le communiqué.

Certains médicaments de Sanofi étant utilisés pour traiter des maladies chroniques, ce mécanisme a permis au groupe «de s'assurer des sources de revenus pendant des années, même si les médicaments prescrits n'étaient pas la meilleure option pour les patients», ajoute le communiqué. La requête a été déposée le 13 février devant le tribunal du comté de Travis, au Texas.

Interrogé vendredi par l'AFP, Sanofi estime que «la plainte dans cette affaire tente de dénaturer des programmes légitimes de soutien aux patients, notamment des services d'accompagnement infirmier et d'aide au remboursement».

«Ces services sont conçus pour être conformes aux lois fédérales et étatiques applicables et visent à accompagner les patients, et non à influencer les décisions de prescription», a ajouté le géant pharmaceutique qui entend «défendre vigoureusement ses intérêts dans ce litige».

«La qualité des soins de santé prodigués aux Texans ne devrait jamais être déterminée par la corruption des grandes entreprises pharmaceutiques», a déclaré le procureur général Paxton, soulignant que «Sanofi enfreint la loi du Texas qui interdit le type de système de pots-de-vin dans lequel le groupe est activement impliqué».

Les plus lus

«Quelque chose commence à nous échapper» - Dominique de Villepin alerte !
Des congères de 4 mètres aux Diablerets – Une avalanche frappe un restaurant à Morgins
L'aéroport de Vienne fermé, un bus balayé par une avalanche
Audrey Crespo-Mara rend hommage à la deuxième femme de son défunt mari
La Vaudoise Fanny Smith remporte la médaille d'argent !
Après l'arrestation d'Andrew, la monarchie britannique face à son plus grave péril